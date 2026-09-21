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Torba'da sokak ortasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev aldı; Bodrum İtfaiye Grup Amirliği yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Torba'da sokak ortasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bodrum Torba'da araç yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Müdahale ve soğutma çalışması

İhbarın ardından bölgeye giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere kısa süre içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler ayrıca yangın sonrası olası alevlenmelere karşı aracın çeşitli noktalarında soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının muhtemel nedeni ve hasar

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre yangının motor veya sigorta tertibatında meydana gelen elektrik arkı sonucu çıktığı değerlendiriliyor. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi; olayla ilgili soruşturma ve detaylı inceleme sürüyor.

ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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