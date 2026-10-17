Toroslardan kekikli kaynar suyla kurulan incir mirası

yöresel kurutma ve kekikli kaynatma yöntemi:

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, yaz aylarında topladıkları yerli incirleri geleneksel yöntemlerle kış için hazırlıyor. Hasat sonrası incirler evlerin damlarında, kiremitlerin üzerinde güneşte kurutuluyor; kuruma tamamlandıktan sonra saklama işlemi için kekikli kaynar suya daldırma uygulamasına geçiliyor.

Kullanılan bitki, yörede incir kekiği olarak bilinen kekik türü olup Toroslar'da yetişiyor. Kekik ve su büyük bir kazanda kaynatılıyor; kurutulmuş incirler sepetlere konularak bu kaynar suya daldırılıyor ve işlem tamamlandıktan sonra yeniden kurumaya bırakılıyor.

uygulama süreci ve süre:

İşlem pratik bir aşama izliyor: kurutulmuş incirler sepetlere yerleştiriliyor, kaynayan kekikli suyun içine daldırılıyor ve yaklaşık 5 dakika bekletiliyor. Ardından incirler çıkarılıp tekrar kurutuluyor; kuruduktan sonra saklamaya uygun hale geliyor. Bu seri işlem hem korunma hem de lezzet kazandırma amacı taşıyor.

Ürünlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mesut Şanlı, uygulamanın temel amacının kurutulmuş incirlerin güvelenmesini önlemek olduğunu belirtiyor. İşlemi uygulamadıklarında meyvelerin kısa sürede bozulduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini ifade ediyor.

gelenek, koruma ve ekonomik boyut:

Bu yöntem yalnızca bir gıda muhafaza tekniği değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel miras niteliğinde. Aileler büyüklerinden öğrendikleri bu uygulamayı çocuklarına öğreterek geleneğin sürmesini sağlıyor.

Ayrıca hazırlanan incirler kış boyunca aile sofrasına gidiyor; ihtiyaç fazlası ürünler ise isteyenlere satılarak değerlendiriliyor. Bölgede sürdürülen bu pratik, Toroslar'ın yerel tarım kültürünün ve geleneksel yaşam biçiminin canlı bir örneğini oluşturuyor.

ANTALYA’NIN İBRADI İLÇESİNE BAĞLI ÜRÜNLÜ MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR, ATALARINDAN MİRAS KALAN GELENEKSEL YÖNTEMLE YERLİ İNCİRLERİNİ KIŞA HAZIRLIYOR.