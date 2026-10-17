Vodafone platin madalyayla sürdürülebilirlik performansını üst seviyeye taşıdı

Vodafone'un EcoVadis başarısı:

Vodafone Grubu, uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme platformu EcoVadis tarafından yapılan değerlendirmede üst üste üçüncü kez Platin madalya almaya hak kazandı. Şirket, değerlendirmede 100 üzerinden 88 puan elde ederek değerlendirilen tüm şirketler arasında ilk yüzde 1'lik dilime girdi ve dünya telekomünikasyon sektörü ortalamasının üzerinde konumlandı.

EcoVadis değerlendirmesi; "Çevre", "İşgücü ve İnsan Hakları", "Etik" ve "Sürdürülebilir Tedarik" olmak üzere dört tema üzerinden şirket politikalarını, onaylarını, sertifikalarını ve raporlamalarını inceliyor. Vodafone, 2023'teki 80 puandan 2026'da 88'e yükselerek ilerleme kaydetti.

insana ve becerilere yapılan yatırım:

Vodafone'un "İşgücü ve İnsan Hakları" alanındaki puan gelişimi, çalışan gelişimi, kariyer planlaması, kurum içi hareketlilik, beceri geliştirme ve çalışan refahına yapılan sürekli yatırımı yansıtıyor. 2026 mali yılı boyunca şirket; müşteri deneyimi, operasyonel mükemmellik ve yapay zekâ gibi stratejik önceliklerle uyumlu beceri geliştirme programlarına odaklandı.

Çalışanlara departmanlar arası veya uluslararası projelerde görev alma, Vodafone ülkeleri arasında uzmanlık paylaşımı ve yeni yetkinlikler kazanma fırsatları sunuluyor. Ayrıca fiziksel ve zihinsel sağlık, mali refah ve iş-yaşam dengesi gibi alanları kapsayan refah programları uygulamaya kondu ve yükleniciler ile iş ortakları için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına yönelik taahhütler güçlendirildi.

tedarik zinciri ve risk temelli değerlendirme:

Vodafone, start-up'lardan çokuluslu kuruluşlara kadar 8 bin 500'den fazla tedarikçiyle çalışıyor ve tedarik süreçlerine çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini entegre ediyor. Şirket, tedarikçi değerlendirme, denetim, eğitim ve sürdürülebilirlik programlarını genişleterek "Sürdürülebilir Tedarik" puanını artırdı.

2026 mali yılında tedarik zinciri durum tespiti programı daha sistematik ve risk temelli bir yaklaşımla güçlendirildi; denetim kapsamı 2025 mali yılına kıyasla yaklaşık dört kat artırıldı ve yüksek riskli tedarikçilere, kategorilere ve lokasyonlara odaklanıldı. Bulgular sonucunda yapılandırılmış düzeltici eylem planları uygulandı ve Vodafone'un ÇSY performans yönetim sistemine 238'den fazla tedarikçi dahil edildi; bu tedarikçiler, şirketin global tedarik harcamalarının yarısından fazlasını kapsıyor.

Ayrıca bağımsız iş ortağı geliştirme araçları ve denetimler aracılığıyla stratejik tedarikçiler değerlendirildi; Afrika, Asya ve Avrupa'da ikinci kademe tedarikçiler ile Vodacom'a özel tedarikçilerin de yer aldığı 21 ayrıntılı tedarikçi denetimi gerçekleştirildi.

enerji kullanımı ve emisyon azalışı:

Vodafone, 2025 mali yılından 2027 mali yılına kadar uygulanacak önlemleri içeren İklim Geçiş Planı'nı hayata geçiriyor. 2026 mali yılında şirket, global operasyonlarında satın alınan ve kullanılan şebeke elektriğinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak %100 yenilenebilir enerji ile karşıladı.

Şirketin piyasa temelli Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları, 2020 mali yılı referans seviyesine göre %85 daha düşüktü. Kapsam 3 emisyonları bir önceki yıla göre %11 azalarak 6,11 milyon ton karbondioksit eşdeğeri'ne geriledi; bu da 2020 mali yılına kıyasla %18 azalmayı temsil ediyor.

siber güvenlik ve yönetişim öncelikleri:

Yönetişim ve etik uygulamaları bilgi güvenliği kontrolleriyle destekleniyor; siber güvenlik Yönetim Kurulu düzeyinde öncelik olarak ele alınıyor. Vodafone'un global siber güvenlik ekibi 900'den fazla kişiden oluşuyor ve Avrupa-Africa pazarlarında ortak bir güvenlik modeli uygulanıyor.

Yönetişim, Risk ve Kontrol ekibi politika ve standartları belirliyor, siber riskleri ölçüyor ve bilgi güvenliği sertifikalarını yönetiyor. Global teknoloji birimi ve Türkiye dahil 11 yerel pazarı kapsayan dış denetime tabi ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası bulunuyor. Şirket, zorunlu eğitimler, üç ayda bir yapılan oltalama simülasyonları, bağımsız sızma testleri ve düzenli denetimlerle kontrol mekanizmalarını güçlendirmeye devam ediyor; grup genelinde yılda binin üzerinde sızma testi gerçekleştiriliyor.

Vodafone'un EcoVadis'ten aldığı platin madalya, şirketin çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında benimsediği sistematik yaklaşımın ve somut iyileştirmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik taahhüdünü pekiştiriyor.

VODAFONE GRUBU, ECOVADİS’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİNDE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ PLATİN MADALYA KAZANDI. ŞİRKET, 100 ÜZERİNDEN 88 PUANLA, DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN TÜM ŞİRKETLER ARASINDA İLK YÜZDE 1’LİK DİLİMDE YER ALARAK GLOBAL SEKTÖR ORTALAMASININ ÜZERİNDE KONUMLANDI.