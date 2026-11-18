Ara tatilde Tarsus'ta tiyatro ve atölye hareketliliği

Tarsus Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ara tatil etkinlikleri, 16 Kasım'da başlayan programla çocuklardan yoğun ilgi aldı. Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen gösterim ve atölyeler, aile talepleri üzerine genişletilen seanslarla devam ediyor.

Program ve sahnelenen oyunlar:

Etkinlik kapsamında sahnelenen oyunlar arasında 'Bremen Mızıkçıları', 'Trafik Işığı Macerası' ve 'Balın Hikayesi' yer alıyor. Tiyatro gösterimleri, çocukların hem eğlenmesini hem günlük konulara dair farkındalık kazanmasını hedefliyor. Kent Orkestrası'nın canlı müzikleri ise gösterimlere ayrı bir renk katıyor.

Atölyeler ve katılımcı profili:

7-12 yaş grubuna yönelik düzenlenen atölye çalışmaları pipet baskı, seramik boyama, mozaik, boncuk ve çeşitli el sanatlarını kapsıyor. Atölyeler çocukların el becerilerini geliştirmelerine, hayal güçlerini üretkenliğe dönüştürmelerine ve takım çalışması deneyimi edinmelerine olanak sağlıyor.

Katılım bilgileri ve ek seanslar:

Yoğun talep üzerine açılan ek seanslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 'Alo 153 TİM' hattını arayabilir; gösterim biletleri ise tbst.com.tr adresinden temin edilebilir. Etkinliklerin 20 Kasıma kadar sürmesi planlanıyor.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN ARA TATİLDE ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLENEN TİYATRO VE ATÖLYE ETKİNLİKLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.