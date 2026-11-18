Çekimler Tarsus merkezinde sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, başrollerini Selçuk Yöntem ve Süleyman Kabaali'nin paylaştığı Danalar ve İnsanlar filminin çekimleri devam ediyor. Yapım, Fikret Reyhan yönetmenliğinde, görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki üstleniyor. Proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından destekleniyor ve ilçenin doğal ile tarihi dokusunun sinema yapımları için değerlendirilmesini amaçlıyor.

Mersin Sinema Ofisi'nin desteği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte film ve dizi çekmek isteyen yapımlara lojistikten mekan seçimine, saha koordinasyonundan resmi izin süreçlerine kadar çok yönlü destek sağlamak için Mersin Sinema Ofisi'ni kurdu. Kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin sektörle buluşturulması hedefleniyor; böylece Mersin'in film platosu hâline gelmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili olarak Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Şube Şefi Funda İpek Akar, "Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi olarak bunu güçlendirip büyütüp desteklemeye devam edeceğiz. Gelen film ekiplerimize öncelikle geldikleri zaman burada rahat film çekmeleri için elimizden gelen desteği sunuyoruz. Lojistik destekten mekan seçimine, saha koordinasyonundan resmi izinlere kadar birçok alanda film ekibiyle beraber olmaya devam ediyoruz. 'Danalar ve İnsanlar' film ekibinin yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

Set atmosferi ve ekip değerlendirmeleri:

Çekimlerin sürdüğü Tarsus'un doğal atmosferi, ekibin çalışma koşullarına olumlu yansıyor. Başrol oyuncusu Selçuk Yöntem, sürece ilişkin olarak "Benim için çok değişik bir atmosfer. Uzun zamandır böyle bir atmosferde bir çekim yapmamıştım. Yıllar sonra yapıyorum. Her şey çok doğal, samimi, içten. Senaryomuz, yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz çok iyi" ifadelerini kullandı. Yöntem ayrıca Mersin Sinema Ofisi'nin kentte sanatın ve sosyal yaşamın birleşmesine katkı sağladığını, bunun desteklenmesi gerektiğini vurguladı: "İnsanların sosyal yaşamda birbirleriyle sanatla birleşmeleri, hayatı paylaşmaları gerekiyor. Onun için ben çok olumlu buluyorum, kutlarım. İnşallah daha geniş ve yayılımlı olup daha geniş kitlelere hitap edersiniz. Sinema, tiyatro, sanat için yapılan her şeyi destekliyorum ve saygı duyuyorum."

Görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ise Mersin Sinema Ofisi'nin dünya örneklerine benzer şekilde yapımlara destek verdiğini belirtti: "Bence Mersin Sinema Ofisi bu anlamda başarılı ülkelerin yaptığı bir örneği ülkemizde uygulamış oluyor. Doğru bir hareket. Bravo, tebrik ediyorum. Pek alışık olmadığımız, ileri derecede düşünceli bir şey. Bu Mersin için de harika. Sinemacıları destek aldığı yerlere çeken bir uygulama. Mersin’in daha çok sinema yapmasını sağlar. Belediyenin de böyle bir karar alması çok doğru."

Çekimler sırasında ilçenin doğal ve tarihi dokusunun öne çıkarılması hedefleniyor; yetkililer, benzer projelerle kent ekonomisine ve kültürel tanıtıma katkı sağlanmasını bekliyor. Yerel yönetimin sağladığı lojistik ve izin kolaylıkları, yapımların bölgeye gelmesini teşvik eden önemli unsurlar arasında görülüyor.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE, BAŞROLLERİNİ SELÇUK YÖNTEM VE SÜLEYMAN KABAALİ'NİN PAYLAŞTIĞI 'DANALAR VE İNSANLAR' FİLMİNİN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR.