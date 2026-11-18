Edebiyatçı Mustafa Kutlu’ya bakanlık desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu insanının değerlerini ve manevi dünyasını eserlerine taşıyan yazar Mustafa Kutlu'yu İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette, yazarın edebi birikimini yeni kuşaklarla buluşturacak bir dizi proje duyuruldu.

özel kitap ve sahneleme planı:

Ersoy, Prof. Dr. Fatih Andı editörlüğünde Mustafa Kutlu’ya özel bir kitap yayımlanacağını ve Kutlu’nun 'İp' adlı eserinin tiyatrolarda sahneleneceğini açıkladı. Bakanlığın hedefi, edebiyat mirasını koruyup ustaların eserlerini toplumla buluşturmaya devam etmek olarak ifade edildi.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy, Kutlu'nun 'Uzun Hikaye', 'Beyhude Ömrüm', 'Mavi Kuş' ve 'Ya Tahammül Ya Sefer' gibi eserleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktığını vurguladı.

eserlerin ve mekanın isimlendirilmesi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzincan’da yapımı sürdürülen kütüphane ve kültür merkezinin de Mustafa Kutlu’nun adını taşıyacağı duyuruldu. Bu adım, yazarın eserlerinin yerel ve ulusal düzeyde erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Ersoy ziyaret sırasında, "Anadolu’nun hikayesini gelenekten geleceğe taşıyan edebiyat mirasımızı yaşatmaya, ustalarımızı ve eserlerini toplumumuzla buluşturmaya devam edeceğiz" sözleriyle projenin niyetini özetledi. Ayrıca Kutlu'nun anlatımının sade ve samimi üslubu sayesinde farklı kuşaklar arasında köprü kurduğuna dikkat çekti.

Bakan, Kutlu'nun sanat hayatına ve kültürel yaşama katkılarını da hatırlatarak, yazarın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldüğünü yeniden anımsattı. Ersoy, "Onun hikayelerinde bu toprakların sesini, insanımızın umutlarını, sevinçlerini ve hüzünlerini buluyor; değişen hayatın içinde dostluğun, merhametin ve dayanışmanın değerini yeniden hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kutlu, köy ve kasaba yaşamını, gündelik hayatı ve toplumsal değişimin insan üzerindeki etkilerini eserlerine yansıtarak Türk hikayeciliğinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Hareket ve Dergah dergilerindeki çalışmaları da yayıncılık çevresinde biliniyor.

Ersoy, ziyarette Kutlu’ya eserleri, kültür hayatına sunduğu katkılar ve misafirperverliği için teşekkür ederek sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu. Bakanlığın açıklaması, yazarın eserlerinin hem basılı hem de sahne ortamında yeni izleyici ve okurlarla buluşmasını amaçlıyor.

Bakan Ersoy’dan Mustafa Kutlu’ya özel kitap ve tiyatro vefası