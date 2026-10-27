Tosya Çatalkaya'da kavşakta çarpışma: bir yolcu yaralandı

Tosya Çatalkaya'da trafik kazası

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çatalkaya Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta iki sokağın kesişiminde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 37 EU 724 plakalı traktör ile Y.M. yönetimindeki 37 KG 703 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan K.Ç. isimli kadın yolcu yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine 112 Acil çağrısı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.