Tosya'da ormanlık alandaki kavga ölümle sonuçlandı: imamın öldürülmesi adliyeye taşındı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yağcılar köyü Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalıştığı sırada saldırıya uğradı. Vurucu'nun, kesim alanında bir gaziye yardım etmek amacıyla iki imam arkadaşıyla bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtilen K.Ç., arkasından gelerek Vurucu'nun başına odunla vurdu. Aldığı darbeler sonucu Vurucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kaçan K.Ç.'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında zanlı K.Ç. ile birlikte babası S.Ç. ve eniştesi H.D. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.

Vurucu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cenazenin, cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta kılınacak cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

İmamı öldüren cinayet zanlısı ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi