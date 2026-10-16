Eskişehir'de üçüncü kat penceresindeki kriz itfaiyenin merdiveniyle son buldu

olay yerine hızlı müdahale: güvenlik önlemleri alındı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, Arifiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir binanın üçüncü katında yer alan dairede paniğe neden olan anlar yaşandı. 74 yaşındaki A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek dairenin penceresine çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, bölgedeki yol trafik akışı güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Olayda ilk amaç, vatandaşların ve müdahale eden ekiplerin güvenliğini sağlamaktı.

itfaiyenin merdivenli müdahalesi nasıl gerçekleşti:

İtfaiye ekipleri merdivenli araç kullanarak binanın dışından balkona ulaştı ve balkondan içeri girerek durumu değerlendirdi. Ekiplerin dikkatli ve koordineli müdahalesi sonucunda A.S. ikna edilerek güvence altına alındı. Olayda polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri müdahaleye hazır bekledi.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından A.S., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve bunalım sebeplerine dair araştırma sürüyor.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE BUNALIMA GİREREK ÜÇÜNCÜ KATTAKİ DAİRESİNİN PENCERESİNE ÇIKAN 74 YAŞINDAKİ ADAM, İTFAİYE EKİPLERİNİN MERDİVENLİ ARAÇLA BALKONDAN GİRMESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINARAK HASTANEYE KALDIRILDI.