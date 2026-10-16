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Muğla'da kömür yardımı sonrası sobadan sızan gaz bir adamın yaşamını aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Halil İbrahim Öztürk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü; ev sahibi buldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da kömür yardımı sonrası sobadan sızan gaz bir adamın yaşamını aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde olayın özeti:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bayır Sokak'ta bulunan müstakil evde, tek başına yaşayan 76 yaşındaki Halil İbrahim Öztürk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Sabah saatlerinde ev sahibi Kadriye Kalkan tarafından kapısı kapalı olduğu için kontrol edilen Öztürk, evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede, Öztürk'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi. Olaydan kısa süre önce Öztürk'ün evine kömür yardımı yapıldığı öğrenildi.

Ev sahibinin ifadeleri ve soruşturma:

Ev sahibi Kalkan yaşananları şu sözlerle anlattı: "Kapı kapalıymış. Kapıyı tekmeledim, buldum. Benim kiracım. Akşam çay verdim, çay içtik ikimiz". Kalkan içeri girdiğinde soba gazı kokusu aldığını belirtti.

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı; Öztürk'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak tıbbi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

MUĞLA&#039;NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 76 YAŞINDAKİ ADAM...

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 76 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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