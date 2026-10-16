adıyaman'da kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı

kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı:

Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi, 3. Çevre Yolu ile 30 Ağustos Caddesi kesişiminde öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, M.D. yönetimindeki 59 AHY 177 plakalı otomobil ile H.Y. idaresindeki 02 FN 674 plakalı kamyonet çarpıştı.

kaza anı ve olay yeri müdahalesi:

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralılara müdahale etti.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada, kamyonet sürücüsü H.Y., araçta yolcu bulunan M.Y. ile 4 aylık bebek D.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin saha müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için çalışma sürüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE KAMYONET’İN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 AYLIK BEBEĞİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 3 KİŞİ YARALANDI.