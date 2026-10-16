Antalya iş dünyası ANTGİAD öncülüğünde İzmir'e yeni ticaret kapıları aralıyor

ANTGİAD ve EGİAD buluşması:

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), üyelerinin ticari ilişkilerini güçlendirmek, yeni pazarlara erişim sağlamak ve şehirler arası ekonomik iş birliklerini artırmak amacıyla İzmir'de Ticaret Köprüsü çalışmalarını sürdürdü. Denizli etkinliğinin ardından düzenlenen program, EGİAD ile ortaklaşa İzmir'in tarihi Kemeraltı bölgesinde yer alan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi (ESKEM)'de gerçekleşti.

etkinliğin içeriği ve katılımcılar:

Organizasyona EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ve iki derneğin üyeleri katıldı. Etkinlik kapsamında firma tanıtımları, sektörel değerlendirmeler ve ikili iş görüşmeleri yapıldı. EGİAD İş Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda yürütülen oturumlarda, katılımcılar üretim kapasitelerini, yatırım ve ortaklık imkanlarını masaya yatırdı.

teknoloji destekli eşleşmeler ve yeni fırsatlar:

Programda, TÜRKONFED ekosistemi içinde geliştirilen yapay zeka destekli TÜRKONNECT uygulaması kullanılarak B2B eşleştirmeler sağlandı. Uygulama, doğru firma ve fırsatların kısa sürede buluşmasını kolaylaştırarak etkinlikten somut iş ilişkileri doğmasına zemin hazırladı. Ercan Yavaş, dijital araçların üretimden pazarlamaya, finans yönetiminden müşteri erişimine kadar iş dünyasında dönüştürücü rol oynadığını vurguladı ve TÜRKONNECT benzeri platformların doğru eşleşmeleri uzun vadeli ticari ortaklıklara dönüştürebileceğini belirtti.

ANTGİAD vizyonu ve beklenen sonuçlar:

Ercan Yavaş, Ticaret Köprüsü buluşmalarının ANTGİAD'ın iş geliştirme vizyonunun kritik bir parçası olduğunu söyledi. Yavaş'a göre Antalya, turizmdeki uluslararası gücü, tarımsal üretim kapasitesi, gelişen sanayisi ve girişimci insan kaynağıyla Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri. Yavaş, kentteki ekonomik potansiyelin artan iş birlikleriyle daha yüksek katma değere dönüştürülebileceğini ifade etti ve 'Bunun yolu, Antalya iş dünyasını yeni pazarlarla, farklı sektörlerle ve güçlü ticari ağlarla buluşturmaktan geçiyor' dedi.

şehirlere göre iş birliği olanakları:

Programda Antalya ve İzmir arasındaki tamamlayıcı ekonomik profil ön plana çıktı. Antalya'nın turizm ve tarımsal üretim birikimi ile İzmir'in sanayi, dış ticaret ve lojistik gücünün bir araya gelmesinin yeni fırsatlar yaratacağı vurgulandı. Yavaş, Antalya'da üretilen katma değerli tarım ve gıda ürünlerinin İzmir'in lojistik ve ihracat kanallarıyla yeni pazarlara ulaşmasının örnek iş birliği alanı olduğunu belirtti ve iki kentin birbirinin ekonomik gücünü büyüten ortaklar olduğunu söyledi.

somut hedefler ve takip:

ANTGİAD, Ticaret Köprüsü organizasyonlarının başarısını kısa vadeli tanışma sayısıyla değil, kurulan ilişkilerden doğacak yeni ortaklıklar, yatırımlar ve ticari anlaşmalarla ölçecek. Yavaş, 'Bizim için her yeni tanışma bir fırsat, her yeni iş birliği ekonomik büyümeye atılmış önemli bir adımdır' ifadelerini kullandı. Dernek, üyelerinin dijital dönüşüm fırsatlarından etkin şekilde yararlanmasını sağlayarak daha fazla ticaret, daha güçlü ortaklıklar ve Antalya ekonomisine daha yüksek katma değer sağlanmasını hedefliyor.

Etkinlik, ANTGİAD'ın farklı kentlerdeki iş dünyası örgütleriyle ilişkilerini derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak kayda geçti. İzmir buluşması, katılımcı firmalara kısa vadede iş görüşmeleri, orta vadede ortak projeler ve uzun vadede kalıcı ticari ilişkiler oluşturma potansiyeli sundu. ANTGİAD önümüzdeki dönemde de Ticaret Köprüsü serisini farklı şehirlerde sürdürecek ve kurulan bağlantıların somut ekonomik çıktılara dönüşmesini takip edecektir.

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD), ÜYELERİNİN TİCARİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK, YENİ PAZARLARA ULAŞMALARINI SAĞLAMAK VE ŞEHİRLER ARASI EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ TİCARET KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARINI İZMİR’DE SÜRDÜRDÜ.