Atık mobilya yüzünden Yenibağlar'da gerginlik, polis müdahale etti

Olayın gelişimi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Akarcık Sokak üzerinde, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bir ahşap mobilya olayı başlattı. Mobilyayı fark eden geri dönüşüm işçileri, eşyayı parçalayıp içindeki metal aksamları sökmek istedi.

Bu sırada sokakta temizlik çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi temizlik personeli ile geri dönüşüm işçileri arasında atığın alınması konusunda sözlü tartışma yaşandı. İki grup arasında yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü.

Polis müdahalesi:

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, taraflarla görüşerek aradaki anlaşmazlığı yatıştırdı ve ortamın sakinleşmesini sağladı.

Polis müdahalesinin ardından, taraflar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden ayrıldı. Olay sırasında herhangi bir gözaltı veya yaralanma bilgisi verilmedi.

Yerel yetkililer ve temizlik ekipleri arasında benzer anlaşmazlıkların önüne geçmek için daha net uygulama ve koordinasyon gerektiğine işaret eden bu tür olaylar, mahalle düzeyinde kısa süreli gerilimlere yol açabiliyor.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLI YENİBAĞLAR MAHALLESİ AKARCIK SOKAK'TA ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINA BIRAKILAN AHŞAP MOBİLYAYI PARÇALAYIP İÇERİSİNDEKİ METALLERİ ALMAK İSTEYEN GERİ DÖNÜŞÜM İŞÇİLERİ İLE BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI; GERGİNLİK POLİSİN ARAYA GİRMESİYLE YATIŞTIRILDI.