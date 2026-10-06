Dolar 49,1760 +0,12%
Euro 55,3911 +0,44%
Bist 12.355,94 -0,71%
Altın Gram 6.610,82 +0,59%
EUR/USD 1,1259 +0,32%
Brent Petrol 98,09 -2,22%
--°

Tosya'da sarıkılçık hasadı başladı: hedef üretimi 24 bin dekara çıkarmak

Tosya'da coğrafi işaretli sarıkılçık pirincinde biçerdöver hasadı başladı; Kızlar Yolu Barajı ile üretimin 7 binden 24 bin dekara çıkması hedefleniyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:29

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 16:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Tosya'da sarıkılçık hasadı başladı: hedef üretimi 24 bin dekara çıkarmak

Tosya'da coğrafi işaretli sarıkılçık hasadı başladı:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, coğrafi işaretli sarıkılçık çeltiğinin hasadı başladı. Ilgaz Dağı'nın kar sularıyla beslenen ve Kastamonu ile Çankırı sınırında yer alan yaklaşık 7 bin dekar alandaki tarlalarda ekilen çeltikler, ilçede Türkiye’nin ilk çeltik fabrikasının bulunduğu bölgeden biçerdöverlerle toplanıyor.

İlçede sadece sarıkılçık türü değil, aynı zamanda Yaşar, Maratelli ve Osmancık çeşitleri de yetiştiriliyor. Çiftçilerin Mayıs ayında ekimini yaptıkları çeltik, biçerdöverle hasat edildikten sonra güneşte kurutuluyor, daha sonra fabrikalarda işlenerek pirince dönüştürülüp Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

tarımsal üretim ve kuraklık kaygıları:

Hasat şenliğinin düzenlendiği Ortalıca köyünde konuşan yetkililer, bölgedeki su kaynakları ve sulama projelerinin üretim kapasitesi üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mevcutta kayıtlı ve kayıt dışı toplamda yaklaşık 7 bin dekar alanda üretim yapıldığını, ancak Kızlar Yolu Barajı Sulama Ağı projesinin tamamlanmasıyla birlikte bu rakamın 24 bin dekara çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Kavaklıgil, ilçede çeltik tarımının eski verimli günlerine dönmesi için baraj ve sulama projelerinin tamamlanmasının kritik olduğunu; Devlet Su İşleri ve ilgili kurumların toplulaştırma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca Tosya'nın hem sanayi hem tarım kaynaklı kalkınmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

tanıtım, destekler ve ekonomik değer:

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, yapılacak tanıtım faaliyetleriyle Tosya pirincinin uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma gelebileceğini söyledi ve su kıtlığının üretim üzerindeki etkilerine işaret etti. Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Tosya’yı "pirincin ana vatanı" olarak nitelendirip, Kızlar Yolu Barajı’nın tamamlanmasının bölge üretimini artıracağını ifade etti.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak da pirincin ilçedeki kültürel ve ekonomik önemine vurgu yaparken, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç 2026 yılında üreticilere sağlanan destekleri aktardı. Kılıç, 2026'da Tosya’daki üreticilere 55 ton tohum desteği verildiğini; Ortalıca Kooperatifine “17 milyon 600 yüz bin TL” kapasite artırımı desteği sağlandığını, ayrıca 2025 yılında 3 milyonun üzerinde destek ile 2026'da Tarım Arazilerinin Etkin Kullanması Projesi kapsamında 23 milyonluk hibe bütçesiyle tohum, sera naylonu ve fide dağıtımı yapıldığını söyledi.

Protokol üyelerinin dua ve biçerdöverlerle sembolik hasada katılmasının ardından Tosya Pirinç Fabrikası da ziyaret edildi. Çiftçiler tarafından biçerdöverlerle toplanan çeltiklerin kurutulmasının ardından fabrikalarda işlenip pirince dönüştürüldüğü, sarıkılçık cinsi pirincin kilogramının ise piyasa satışında 200 ila 250 TL arasında alıcı bulduğu bildirildi.

Hasat dönemiyle birlikte bölgede hem ekonomik hareketlenme hem de gelecek yıllara yönelik beklenti yükselirken, yetkililer sulama projelerinin tamamlanması ve tanıtım faaliyetlerinin üretimi ve pazar payını artıracağına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ÇELTİK FABRİKASININ KURULDUĞU KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ...

TÜRKİYE’NİN İLK ÇELTİK FABRİKASININ KURULDUĞU KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ SARIKILÇIK ÇELTİĞİNİN HASADI BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hopi'den akaryakıt ve otogaza yeni avantaj: Paracık artık istasyonlarda da geçer...
images

edremit'te erken hasatta yüz güldüren randıman
images

ihracatçının önünü açacak adımlar artık ertelenmemeli
images

Gram altında sert düşüş yatırımcıyı beklemeye itti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğru tanı gereksiz antibiyotik kullanımını önlüyor

SUBÜ yemekhane uygulamalarında riskleri azaltmayı hedefleyen seminer gerçekleştirdi

Karşıyaka mahallesi'nde altyapı atağı: doğalgaz ve içme suyu çalışmaları başladı

Sokak hayvanları kampüsünde 700'ü aşkın öğrencinin katıldığı çocuk şenliği

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi