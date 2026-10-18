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Trabzonspor, Beşiktaş sınavına taktik ağırlıklı idmanla giriyor

Trabzonspor, 8. hafta Beşiktaş randevusu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik idmanı tamamladı; Onuachu ve Malinovski tedavi görüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor, Beşiktaş sınavına taktik ağırlıklı idmanla giriyor

hazırlık raporu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın maç öncesi ritmini korumaya yönelik yapıldı.

antrenmanda neler yapıldı:

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı ve antrenmanın ana kısmında Beşiktaş karşılaşmasına yönelik taktik uygulamalar yapıldı. İdman, maç planı ve pozisyon organizasyonlarına odaklanarak takımın saha içindeki uyumunu pekiştirmeyi amaçladı.

eksikler ve olası etkileri:

Çalışmaya tedavisi süren Onuachu ve Malinovski katılmadı; ayrıca yarınki karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Melih Kabasakal forma giyemeyecek. Bu eksiklikler, hücum ve savunma düzenlerinde alternatiflerin değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.

Teknik ekip, mevcut kadroyla sahada denge kurmaya çalışırken, özellikle hücum hattındaki eksikliklerin pas organizasyonu ve kanat kullanımıyla telafi edilmesi bekleniyor. Ev sahibi olmanın verdiği avantajla birlikte Trabzonspor yarınki maçta puan ya da puanlar hedefliyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8’NCİ HAFTASINDA SAHASINDA KONUK EDECEĞİ BEŞİKTAŞ MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8’NCİ HAFTASINDA SAHASINDA KONUK EDECEĞİ BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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