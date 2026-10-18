Karabük'te ilk ev zaferi Semih'in erken golüyle geldi

maç özeti

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta mücadelesinde Karabük İdmanyurdu, Silivrispor'u 1-0 mağlup ederek evindeki ilk galibiyetine ulaştı. Karabük'ün tek golü 18. dakikada Muhammed Semih Kocatürkten geldi. Maçı hakemler Halil Erdoğan, Mehmet Sonay ve Metehan Çetin yönetti.

gol ve kritik anlar:

Karabük İdmanyurdu'nun 18. dakikadaki golünde takım savunmasının arkasına atılan topu iyi değerlendiren Muhammed Semih Kocatürk, skoru 1-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde her iki takım da gol arayışını sürdürse de rakip savunmalar açık vermedi. Silivrispor'da 46. dakikada Efe Eriş, 58. dakikada Eray Pazar ve 71. dakikada Mustafa Karaman gibi hamlelerle oyun değişiklikleri yaptı; Karabük ise 60. dakikada Mehmet Ali Kılınç, 77. dakikada Mücahit Emre Sivri ve 90. dakikada iki oyuncu değişikliğiyle maçı tamamladı.

saha içi ayrıntılar:

Karabük İdmanyurdu ilk 11'i: Berat Çelebi, Berat Can Sebat, Tolga Mert Aslan, İlker Akar, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz, Muhammed Semih Kocatürk, Hasan Türkyılmaz (Berkcan Cengiz dk. 90), Cihan Aydın (Mehmet Ali Kılınç dk. 60), Kaan Erdoğan (Mücahit Emre Sivri dk. 77), Özgür Özden Dağdelen (Melik Ahmet İpek dk. 90).

Silivrispor ilk 11'i: Onur Yıldırım, Özkan Zileli, Baran Işık, Efe Baran Kara, Salih Emin Sebetci, Fatih Mankır (Abdüssamet Yılmaz dk. 87), Said Can Açıkalın (Mustafa Karaman dk. 71), Mehmet Aydın, Bilal Musa Şentürk, Umut Aydın (Eray Pazar dk. 58), Hafız Görkem Vardar (Efe Eriş dk. 46).

Maçta sahaya yansıyan disiplin notları arasında Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu) ile Baran Işık ve Bilal Musa Şentürk (Silivrispor) sarı kart gördü. Karabük'ün 1-0'lık galibiyeti, ev sahibi ekip için moral verici bir sonuç olurken, Silivrispor için de eksiklerini kapatmak adına değerlendirecekleri bir sınav oldu.

TFF 3. LİG 1. GRUP YEDİNCİ HAFTASINDA KARABÜK İDMANYURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI SİLİVRİSPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEREK EVİNDEKİ İLK GALİBİYETİNİ KAZANDI.