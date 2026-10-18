Dolar 49,5166 +0,10%
Euro 55,4708 -0,11%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,29 +0,26%
EUR/USD 1,1206 -0,13%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Antalyaspor’un yükselişi sürüyor: Özköylü oyunu değiştirdiklerini söyledi

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin adaptasyon sürecinde kilometre taşı olduğunu ve oyunun değiştiğini söyledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 21:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Antalyaspor’un yükselişi sürüyor: Özköylü oyunu değiştirdiklerini söyledi

maçın ardından

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Antalyaspor deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Osman Özköylü, maçın takım için önemine vurgu yaptı.

Özköylü, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Hafta içinde sahamızda kaybettiğimiz maçtan sonra özellikle. Tekrar toparlanarak ligin içine girebilmek için de çok önemliydi bu müsabaka." dedi. Kayserispor maçından sonra kadroda yaşanan kayıplara dikkat çeken teknik adam, bazı oyuncuların sakatlıklarının uzun sürebileceğini de sözlerine ekledi.

maç değerlendirmesi:

Deneyimli çalıştırıcı, eksiklere rağmen sahada gösterilen performansın tatmin edici olduğunu belirtti: "Eksiklerimize rağmen iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Kayserispor maçından sonra bizim için önemli olan birçok oyuncumuzu kaybettik. Bu maçta da kadroya alamadık, hatta sakatlıkları da uzun sürebilir." Özköylü, forma şansı bulan oyuncuların sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştığını vurguladı.

Özköylü ayrıca takımın maç temposuna dikkat çekti: "Son 1 haftada oynadığımız 3. maç olmasına rağmen tempomuz gayet iyiydi. Rakibe de istediği pozisyonları vermediğimizi düşünüyorum." Bu ifadeler, takımın savunma disiplinindeki iyileşmeye ve fiziksel dayanıklılığa işaret etti.

oyun anlayışında değişim ve beklentiler:

Teknik direktör, Antalyaspor’un saha içindeki anlayışının yavaş yavaş takıma yerleştiğini söyledi: "Bizim oyun anlayışımız yavaş yavaş takıma sirayet etmeye başladı. Her maç üstüne koyarak, oyunumuzu değiştirerek ilerliyoruz." Özköylü, ilk dönemlerde istenen sonuçların tam olarak alınamamış olmasına rağmen oyuncuların yeni oyunu anlamaya başladığını belirtti.

Hâlen bir adaptasyon sürecinde olduklarını ve gelişimin devam ettiğini ifade eden Özköylü, "Gelişim içerisindeyiz ve doğru hareket ediyoruz. Bu durum da bizleri sevindiriyor. İnşallah ilerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum" dedi. Toplantı, oyunculara tebrik ve İstanbulspor’a başarı dilekleriyle sona erdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, &quot;Her maç...

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Her maç üstüne koyarak, oyunumuzu değiştirerek ilerliyoruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eczacıbaşı'nda iki setlik üstünlük korunamadı: V.Bank son üç sette galip geldi
images

Selahattin Altın Avrupa şampiyonluğunu Durres'te iki altınla taçlandırdı
images

İstanbulspor hatalardan ders çıkarıp dönüş arıyor
images

Başakşehir'de dönüş: evinde Gaziantep FK'yi 2-1 yendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıyer avm'sinde protesto gerginliği: İsrail vatandaşı kadın tahliye edildi

Kontrolden çıkan motosiklet Kahta'da iki kişiyi yaraladı

Devlet ve millet omuz omuza afetin izlerini siliyor

Eczacıbaşı'nda iki setlik üstünlük korunamadı: V.Bank son üç sette galip geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi