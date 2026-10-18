Antalyaspor’un yükselişi sürüyor: Özköylü oyunu değiştirdiklerini söyledi

maçın ardından

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Antalyaspor deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Osman Özköylü, maçın takım için önemine vurgu yaptı.

Özköylü, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Hafta içinde sahamızda kaybettiğimiz maçtan sonra özellikle. Tekrar toparlanarak ligin içine girebilmek için de çok önemliydi bu müsabaka." dedi. Kayserispor maçından sonra kadroda yaşanan kayıplara dikkat çeken teknik adam, bazı oyuncuların sakatlıklarının uzun sürebileceğini de sözlerine ekledi.

maç değerlendirmesi:

Deneyimli çalıştırıcı, eksiklere rağmen sahada gösterilen performansın tatmin edici olduğunu belirtti: "Eksiklerimize rağmen iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Kayserispor maçından sonra bizim için önemli olan birçok oyuncumuzu kaybettik. Bu maçta da kadroya alamadık, hatta sakatlıkları da uzun sürebilir." Özköylü, forma şansı bulan oyuncuların sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştığını vurguladı.

Özköylü ayrıca takımın maç temposuna dikkat çekti: "Son 1 haftada oynadığımız 3. maç olmasına rağmen tempomuz gayet iyiydi. Rakibe de istediği pozisyonları vermediğimizi düşünüyorum." Bu ifadeler, takımın savunma disiplinindeki iyileşmeye ve fiziksel dayanıklılığa işaret etti.

oyun anlayışında değişim ve beklentiler:

Teknik direktör, Antalyaspor’un saha içindeki anlayışının yavaş yavaş takıma yerleştiğini söyledi: "Bizim oyun anlayışımız yavaş yavaş takıma sirayet etmeye başladı. Her maç üstüne koyarak, oyunumuzu değiştirerek ilerliyoruz." Özköylü, ilk dönemlerde istenen sonuçların tam olarak alınamamış olmasına rağmen oyuncuların yeni oyunu anlamaya başladığını belirtti.

Hâlen bir adaptasyon sürecinde olduklarını ve gelişimin devam ettiğini ifade eden Özköylü, "Gelişim içerisindeyiz ve doğru hareket ediyoruz. Bu durum da bizleri sevindiriyor. İnşallah ilerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum" dedi. Toplantı, oyunculara tebrik ve İstanbulspor’a başarı dilekleriyle sona erdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Her maç üstüne koyarak, oyunumuzu değiştirerek ilerliyoruz" dedi.