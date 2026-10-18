İstanbulspor hatalardan ders çıkarıp dönüş arıyor

Pirali Ali'den maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik sorumlu Pirali Ali, maç sonrasında takımın performansını değerlendirdi.

maçın kırılma anı:

Pirali Ali, "İlk yarıda rakibin kalemize bir tane isabetli şutu var. Maalesef o da bireysel hatadan dolayı gol oldu." diyerek müsabakanın tek isabetli şutunun golle sonuçlandığını ve bu anın maçın akışını etkilediğini belirtti.

takımın durumu ve öncelikler:

Teknik sorumlu, oyuncuların mücadeleci görüntüsünü takdir etti: "Takımımızı tebrik etmek istiyorum. Mücadele ettiler. Önceki maçlara göre üstüne koyarak oynadık." Pirali Ali, önceliklerinin bireysel hataları azaltmak olduğunu vurguladı.

"Mücadeleye devam ediyoruz, hatalarımızı azaltıyoruz." sözleriyle takımın yaklaşımını özetleyen Ali, "İnşallah ilerdeki maçlarda galibiyetlerimizi alırız" diyerek önümüzdeki karşılaşmalardan umutlu olduklarını ifade etti.

Maçın sonucu ve teknik sorumlunun değerlendirmesi, İstanbulspor için hata yönetiminin ve takım disiplininin önemini bir kez daha ortaya koydu. Pirali Ali'nin ifadeleri, kulübün kısa vadeli hedefinin disiplin ve hataların minimize edilmesi olduğunu işaret ediyor.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam ediyoruz, hatalarımızı azaltıyoruz" dedi.