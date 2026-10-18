Dolar 49,5166 +0,10%
Euro 55,4708 -0,11%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,29 +0,26%
EUR/USD 1,1206 -0,13%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

İstanbulspor hatalardan ders çıkarıp dönüş arıyor

Antalyaspor'a 2-0 yenilen İstanbulspor'da Pirali Ali, mücadeleye devam edip hataları azaltarak ileride galibiyetler hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 21:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İstanbulspor hatalardan ders çıkarıp dönüş arıyor

Pirali Ali'den maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik sorumlu Pirali Ali, maç sonrasında takımın performansını değerlendirdi.

maçın kırılma anı:

Pirali Ali, "İlk yarıda rakibin kalemize bir tane isabetli şutu var. Maalesef o da bireysel hatadan dolayı gol oldu." diyerek müsabakanın tek isabetli şutunun golle sonuçlandığını ve bu anın maçın akışını etkilediğini belirtti.

takımın durumu ve öncelikler:

Teknik sorumlu, oyuncuların mücadeleci görüntüsünü takdir etti: "Takımımızı tebrik etmek istiyorum. Mücadele ettiler. Önceki maçlara göre üstüne koyarak oynadık." Pirali Ali, önceliklerinin bireysel hataları azaltmak olduğunu vurguladı.

"Mücadeleye devam ediyoruz, hatalarımızı azaltıyoruz." sözleriyle takımın yaklaşımını özetleyen Ali, "İnşallah ilerdeki maçlarda galibiyetlerimizi alırız" diyerek önümüzdeki karşılaşmalardan umutlu olduklarını ifade etti.

Maçın sonucu ve teknik sorumlunun değerlendirmesi, İstanbulspor için hata yönetiminin ve takım disiplininin önemini bir kez daha ortaya koydu. Pirali Ali'nin ifadeleri, kulübün kısa vadeli hedefinin disiplin ve hataların minimize edilmesi olduğunu işaret ediyor.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada...

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam ediyoruz, hatalarımızı azaltıyoruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eczacıbaşı'nda iki setlik üstünlük korunamadı: V.Bank son üç sette galip geldi
images

Selahattin Altın Avrupa şampiyonluğunu Durres'te iki altınla taçlandırdı
images

Antalyaspor’un yükselişi sürüyor: Özköylü oyunu değiştirdiklerini söyledi
images

Başakşehir'de dönüş: evinde Gaziantep FK'yi 2-1 yendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıyer avm'sinde protesto gerginliği: İsrail vatandaşı kadın tahliye edildi

Kontrolden çıkan motosiklet Kahta'da iki kişiyi yaraladı

Devlet ve millet omuz omuza afetin izlerini siliyor

Eczacıbaşı'nda iki setlik üstünlük korunamadı: V.Bank son üç sette galip geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi