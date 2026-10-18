Başakşehir'de dönüş: evinde Gaziantep FK'yi 2-1 yendi

maç özeti

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini Eldor Shomurodov (8') ve Umut Güneş (81') kaydederken, Gaziantep FK'nın tek golü Serdar Dursun (66') ile geldi. Maçın hakemleri Alpaslan Şen, Mert Bulut ve Mücahid Adem Çelebi olarak görev yaptı.

maçtan dakikalar:

İlk yarıda Başakşehir, Eldor Shomurodov'un 8. dakikadaki golüyle öne geçti. İkinci yarıda tempo arttı; 56. dakikada Gaziantep FK'den Ivan Brnic'in ceza sahasına giren atakında kaleci Kacper Tobiasz uzak köşeye gelen topu çıkardı.

66. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun kafayla skoru eşitledi. Hemen ardından 70. dakikada Kozlowski'nin ortasında tekrar Serdar Dursun'un yakın mesafeden şutu kaleci Muhammed tarafından köşeye çelindi.

Maçın kırılma anı 81. dakikada yaşandı; Umut Güneş, Eldor Shomurodov ile verkaç yapıp ceza yayı solunda topu kontrol etti ve yerden vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol sonrası Başakşehir savunmasını disiplinli tutarak maçın kalan bölümünde skoru korumayı başardı.

kadrolar ve kartlar:

Başakşehir ilk 11'i: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili (Ömer Ali Şahiner dk. 46), Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski (Umut Güneş dk. 57), Andreas Skov Olsen (Yusuf Sarı dk. 57), Eldor Shomurodov, Ivan Brnic (Edin Visca dk. 72), Umut Bozok (Bertuğ Yıldırım dk. 72). Yedekler arasında Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Onur Ergün, Fayzullayev ve Berkay Özcan yer aldı. Teknik direktör: Nuri Şahin.

Gaziantep FK ilk 11'i: Kacper Tobiasz, Luis Perez (Sabahattin Destici dk. 85), Arda Kızıldağ, Abena, Abakar Sylla (Kerim Çalhanoğlu dk. 46), Ogün Özçiçek, Sorescu, Gidado, Kozlowski, Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 64), Stewart (Serdar Dursun dk. 57). Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Bacuna, Alexandru Maxim, Sontje Hansen, Halil Dervişoğlu. Teknik direktör: Orhan Ak.

Maçta çıkan kartlar arasında Orhan Ak için kırmızı kart ve her iki takımda da çeşitli sarı kartlar vardı. Sarı kart görenler: Saba Kharebashvili, Kaluzinski, Ousseynou Ba, Umut Güneş (Başakşehir) ile Drissa Camara, Sorescu, Kozlowski, Serdar Dursun (Gaziantep FK).

Başakşehir aldığı bu galibiyetle sahasında değerli üç puanı hanesine yazdırdı. Maç boyunca her iki takımın değiştirdiği oyuncular ve dakikalar maçın akışını belirleyen unsurlar oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NÜ 2-1 MAĞLUP ETTİ.