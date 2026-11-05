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Trabzonspor sahasında kaybetti: Kübler'in 14. dakikadaki golü Freiburg'a galibiyeti getirdi

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu; tek gol Kübler'den geldi, bordo-mavililer kalan dakikalarda fırsat buldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor sahasında kaybetti: Kübler'in 14. dakikadaki golü Freiburg'a galibiyeti getirdi

Trabzonspor 0 - Freiburg 1

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek sayısını 14. dakikada Kübler kaydetti; bordo-mavililer ikinci yarıda baskı kursa da skoru çeviremedi.

maçın özeti:

Karadeniz ekibi maça kontrollü başladı fakat 14. dakikada savunmanın hatasını iyi değerlendiren Kübler, Freiburg'u öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına avantajlı girdi.

İkinci yarıda Trabzonspor, özellikle duran toplardan tehlike yaratmaya çalıştı. 60. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde Onuachu'nun kafa vuruşunu Mohamed Salah tamamlamak istedi; top kaleci Backhaus'ta kaldı. 85. dakikada yine Salah'ın kullandığı serbest vuruşta Onuachu'nun kafasından seken top savunmaya çarpıp kornere gitti. Bu iki önemli pozisyon dışında bordo-mavililer aradığı golü bulamadı.

kadrolar ve kartlar:

Trabzonspor sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Bouchouari dk.87), Fabinho, Mendy (Ozan Tufan dk.58), Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu on biriyle çıktı. Yedekler arasında Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ve Oğuzhan Ertem yer aldı. Teknik direktör Thomas Reis idi.

Freiburg'ta Backhaus, Kübler (Treu dk.87), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Kalou Irie (Beste dk.73), Goto (Suzuki dk.61), Grifo (Scherhant dk.61) ve Matanovic başladı. Yedeklerde Huth, Jung, Höler, Yamamoto, Berkay Yılmaz, Günter, Rosenfelder ve Tarmutzer vardı; teknik direktör Julian Schuster.

Hakem triosu Kristo Tohver, Silver Koiv ve Sender Saga'dan oluştu. Maçta sarı kart görenler: Saviolo, Nwaiwu (Trabzonspor) ile Eggestein, Engelhardt ve Makengo (Freiburg).

UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NİN 3. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ALMAN EKİBİ FREİBURG&#039;A...

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ALMAN EKİBİ FREİBURG'A 1-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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