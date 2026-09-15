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Trabzonspor’da sakat oyuncuların dönüşü umut verdi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde süren çalışmalarda yeniden topla gözüken Folcarelli ve Batagov, Galatasaray maçı öncesi teknik heyeti umutlandırdı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor’da sakat oyuncuların dönüşü umut verdi

antrenman detayları:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idman, saat 17.00'de başladı. Oyuncular ısınma, mobilizasyon ve pas çalışmalarıyla idmana girerken; program rondo ve dar alanda oynanan oyunlarla tamamlandı.

iki oyuncunun takıma katılım süreci:

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov antrenmanda yeniden topla çalışmaya başladı. Bu gelişme teknik heyet içinde olumlu karşılandı; iki ismin Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeler ve idmanların seyriyle netlik kazanacak.

öngörüler ve sonraki adımlar:

Kulüp yetkilileri, her iki oyuncunun milli araya kadar tamamen takıma dönmesinin beklendiğini aktardı. Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürecek ve teknik heyet, son antrenmanları izleyerek kadro kararlarını şekillendirecek.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BİR GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN YENİDEN BAŞLADI. SAKATLIKLARI NEDENİYLE BİR SÜREDİR TAKIMDAN AYRI KALAN FOLCARELLİ VE BATAGOV’UN TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI İSE BORDO-MAVİLİLERDE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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