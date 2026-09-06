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Trafik levhasına çarpan motosiklet hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde Asya marka motosikletin levhaya çarpması sonucu sürücü A.Ö. ile yolcu M.B. (15) yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafik levhasına çarpan motosiklet hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

kaza yerinde yaşananlar

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde kontrolden çıkan Asya marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet hurdaya döndü.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü A.Ö. ile yolcu M.B. (15) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiğini, yolcunun ise genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

inceleme ve işlem:

Polis ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; çalışmaların tamamlanmasının ardından motosiklet otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerine gelen ekiplerin raporu bekleniyor.

KIRIKKALE&#039;DE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN TRAFİK LEVHASINA ÇARPARAK DEVRİLDİĞİ KAZADA 1&#039;İ AĞIR 2...

KIRIKKALE'DE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN TRAFİK LEVHASINA ÇARPARAK DEVRİLDİĞİ KAZADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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