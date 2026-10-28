Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4328 +0,12%
Bist 11.175,65 +0,22%
Altın Gram 6.518,05 -0,16%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 110,98 +1,43%
--°

Trendyolmilla'dan cool kids kapsül: şehirli ve rahat çocuk stilleri

Trendyolmilla Kids'in Cool Kids kapsülü, 2–14 yaş için modern silüetler, tipografik detaylar ve rahat, kolay kombinlenebilir parçalarla şehirli bir gardırop sunuyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Trendyolmilla'dan cool kids kapsül: şehirli ve rahat çocuk stilleri

trendyolmilla kids'in yeni kapsülü

Trendyolmilla, çocuk giyimine şehirli ve güncel bir yaklaşım getiren Cool Kids kapsül koleksiyonuyla Trendyolmilla Kids seçkisini genişletti. 2–14 yaş aralığına odaklanan koleksiyon; yetişkin ve genç modasından ilham alan silüetler, tipografik dokunuşlar ve kombinlenebilir parçalarla günlük stillere canlılık katmayı hedefliyor.

tasarım dili ve parça çeşitliliği:

Cool Kids, geleneksel çocuk grafiklerinin yerini alan daha modern görünümler sunuyor. Koleksiyonda kolej tipografileri, mikro grafikler, pötikare ve kamuflaj desenler; vintage ve yıkamalı efektlerle birleşerek farklı bir karakter yaratıyor. Renk paleti; gri melanj, antrasit, bordo, haki, koyu lacivert ve ekru tonları üzerine kurulan retro renk bloklarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyon, 2–8 ve 8–14 yaş grupları için ayrı seçkiler içeriyor ve toplam 135 ürün sunuyor. Seçenekler arasında sweatshirt, T‑shirt, pantolon ve jean, alt‑üst takımlar, jogger’lar, gömlek, bluz ve elbiseler bulunuyor.

konfor ve günlük kullanıma uygunluk:

Stildeki modern referansların yanı sıra koleksiyonun önceliği rahatlık. Ürünler, çocukların hareket özgürlüğünü destekleyen rahat kalıplar ve yüksek pamuk oranına sahip, nefes alabilen kumaşlar kullanılarak tasarlandı. Beli lastikli ve kordonlu jogger’lar, esnek ribana detayları ve vücudu sıkmayan dökümlü formlar çocukların gün boyu rahat hareket etmesine yardımcı oluyor.

Cool Kids parçaları, hafta sonu sokak stilinden okul kombinlerine, günlük aktivitelere ve aile buluşmalarına kadar farklı senaryolara kolayca uyum sağlıyor. Hazır alt‑üst takımlar ve kombinlenebilir temel parçalar ebeveynlere pratik ve hızlı seçim imkânı sunuyor.

Cool Kids kapsül koleksiyonu şu anda Trendyolmilla web sitesi ve uygulaması üzerinden satışa sunulmuş durumda.

TRENDYOLMİLLA, TRENDYOLMİLLA KİDS İÇİN ÇOCUKLARIN ÖZGÜR STİLİNİ DESTEKLEYEN YENİ KAPSÜLÜ SEÇKİSİNE...

TRENDYOLMİLLA, TRENDYOLMİLLA KİDS İÇİN ÇOCUKLARIN ÖZGÜR STİLİNİ DESTEKLEYEN YENİ KAPSÜLÜ SEÇKİSİNE EKLİYOR. "COOL KİDS" YAKLAŞIMIYLA HAZIRLANAN KOLEKSİYON; DESENLERİ, KALIPLARI, TASARIM DETAYLARI VE KOMBİNLENEBİLEN PARÇALARI BİR ARAYA GETİREREK 2-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GÜNLÜK STİLİNE MODERN VE ENERJİK BİR YORUM KATMAYI HEDEFLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyetin ışığında Gaziantep sanayisini güçlendirme kararlılığı
images

Murat Bakır'dan cumhuriyetin 103. yılına birlik vurgusu
images

Minik yüreklerden büyük coşku: Şehitkamil Empati İlkokulu'nda 29 ekim kutlaması
images

altıeylül belediye başkanı Hakan Şehirli'den 29 Ekim mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edremit'te sosyal medyadaki paylaşım tutuklamaya yol açtı: öğretmen cezaevinde

Çocuk sağlığı için köprüler kuruldu: yaşamın ilk 8 bin güne odaklanan zirve

Bayburt'ta kayıp ve yas süreçlerine yönelik hizmet içi psikolojik müdahale eğitimi

Afyonkarahisar'a geçici koruyucu aile modelinde başarı ödülü

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı