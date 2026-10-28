Trendyolmilla'dan cool kids kapsül: şehirli ve rahat çocuk stilleri

trendyolmilla kids'in yeni kapsülü

Trendyolmilla, çocuk giyimine şehirli ve güncel bir yaklaşım getiren Cool Kids kapsül koleksiyonuyla Trendyolmilla Kids seçkisini genişletti. 2–14 yaş aralığına odaklanan koleksiyon; yetişkin ve genç modasından ilham alan silüetler, tipografik dokunuşlar ve kombinlenebilir parçalarla günlük stillere canlılık katmayı hedefliyor.

tasarım dili ve parça çeşitliliği:

Cool Kids, geleneksel çocuk grafiklerinin yerini alan daha modern görünümler sunuyor. Koleksiyonda kolej tipografileri, mikro grafikler, pötikare ve kamuflaj desenler; vintage ve yıkamalı efektlerle birleşerek farklı bir karakter yaratıyor. Renk paleti; gri melanj, antrasit, bordo, haki, koyu lacivert ve ekru tonları üzerine kurulan retro renk bloklarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyon, 2–8 ve 8–14 yaş grupları için ayrı seçkiler içeriyor ve toplam 135 ürün sunuyor. Seçenekler arasında sweatshirt, T‑shirt, pantolon ve jean, alt‑üst takımlar, jogger’lar, gömlek, bluz ve elbiseler bulunuyor.

konfor ve günlük kullanıma uygunluk:

Stildeki modern referansların yanı sıra koleksiyonun önceliği rahatlık. Ürünler, çocukların hareket özgürlüğünü destekleyen rahat kalıplar ve yüksek pamuk oranına sahip, nefes alabilen kumaşlar kullanılarak tasarlandı. Beli lastikli ve kordonlu jogger’lar, esnek ribana detayları ve vücudu sıkmayan dökümlü formlar çocukların gün boyu rahat hareket etmesine yardımcı oluyor.

Cool Kids parçaları, hafta sonu sokak stilinden okul kombinlerine, günlük aktivitelere ve aile buluşmalarına kadar farklı senaryolara kolayca uyum sağlıyor. Hazır alt‑üst takımlar ve kombinlenebilir temel parçalar ebeveynlere pratik ve hızlı seçim imkânı sunuyor.

Cool Kids kapsül koleksiyonu şu anda Trendyolmilla web sitesi ve uygulaması üzerinden satışa sunulmuş durumda.

TRENDYOLMİLLA, TRENDYOLMİLLA KİDS İÇİN ÇOCUKLARIN ÖZGÜR STİLİNİ DESTEKLEYEN YENİ KAPSÜLÜ SEÇKİSİNE EKLİYOR. "COOL KİDS" YAKLAŞIMIYLA HAZIRLANAN KOLEKSİYON; DESENLERİ, KALIPLARI, TASARIM DETAYLARI VE KOMBİNLENEBİLEN PARÇALARI BİR ARAYA GETİREREK 2-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GÜNLÜK STİLİNE MODERN VE ENERJİK BİR YORUM KATMAYI HEDEFLİYOR.