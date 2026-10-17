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Tribünde 'evet' anı: Kazım Karabekir'de duygusal teklif

Erzurumspor-FK maçının öncesinde Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay (37), tribünde sevgilisi Buse Yıldırım (24)'a evlenme teklif etti ve 'evet' yanıtı aldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tribünde 'evet' anı: Kazım Karabekir'de duygusal teklif

Erzurumspor tribününde evlenme teklifi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşması öncesinde, Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay (37) tribünlerde sevgilisi Buse Yıldırım (24)'a evlenme teklif etti.

teklif anı ve taraftarların tepkisi:

Kazım Karabekir Stadyumu'nda gerçekleşen teklife Yıldırım'ın 'evet' yanıtı verdiği an, mavi-beyazlı tribünlerde coşku yarattı. Çevredeki taraftarlar çiftin mutluluğunu sevinçle karşıladı ve alkışlarla destek verdi.

maç atmosferi ve sonuç:

Karşılaşma öncesindeki duygusal anlar, stadyumdaki atmosferi canlandırdı. Erzurumspor FK, aynı mücadelede Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve tribünlerdeki mutluluk maç sonrası da konuşuldu.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK’NİN EYÜPSPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMA...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK’NİN EYÜPSPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE, DADAŞLAR GRUBU LİDERİ SERKAN CEBANAY (37) , SEVGİLİSİ BUSE YILDIRIM’A (24) TRİBÜNLERDE EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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