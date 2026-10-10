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Trump: Zelenskiy barış fırsatlarını kaçırdı, yeni lider seçilmeli

Trump, Zelenskiy’i barış fırsatlarını kaçırmakla suçladı; Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanı geldiğini savundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Trump: Zelenskiy barış fırsatlarını kaçırdı, yeni lider seçilmeli

Trump'ın açıklamalarının özeti:

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi partili adayları desteklemek için Tennessee'ye gitmeden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamalarında ağırlıklı olarak Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Zelenskiy ve dizel hedefleri:

Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik bazı eylemlerinin dünya çapında dizel tedarikini etkilediğini iddia ederek bunun Amerikalı çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için sorun yarattığını söyledi. "Zelenskiy’in barışa ulaşmak için birçok fırsatı oldu fakat bunu yapmamayı tercih etti" diyerek Zelenskiy'i anlaşmaları değerlendirmemekle suçladı.

ABD ile Rusya arasındaki dizel tedarikine ilişkin soruya değinen Trump, Rusya'nın küresel dizel tedarikinde önemli rolü olduğunu ve Ukrayna'nın rafinerileri hedef almasının "dünya genelinde bir soruna neden olduğunu" belirtti. "Durması onun için daha iyi olur" ifadelerini kullanarak bu tür saldırıların sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Savaşın bilançosu ve liderlik çağrısı:

Trump, savaşın başlamaması gerektiğini savunarak, "Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı ve ülkenizin yüzde 30’unu çoktan kaybetmiş olmazdınız" dedi. Ayrıca tarafların can kaybına ilişkin olarak "1 milyondan fazla kişi öldü. Her iki tarafın toplamında 2 milyondan fazla insan öldü." şeklinde ifadeler kullandı.

Bu çerçevede Trump, Ukrayna halkının çektiği sıkıntılara vurgu yaparak "Anlaşma yapabilecek bir lider seçmelerini öneriyorum" diye konuştu ve "Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" sözünü yineledi.

Husiler, Suudi Arabistan ve diğer gündemler:

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik operasyonlarına ABD'nin katılımı sorulduğunda Trump, "Katılabiliriz, bunu değerlendireceğiz" yanıtını verdi. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırı hakkında yeni bilgiler edindiklerini, bu nedenle hızlı karar verebileceklerini söyledi.

Ayrıca, 2009'da Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanması konusu hakkında Trump, bununla ilgili iki farklı görüş olduğunu belirtti ve nihai kararın kendisinde olacağını söyledi.

Trump, bu yılki Nobel Barış Ödülü sahibine ilişkin eleştirilerde bulunarak ödül kararını sorguladı ve Norveç'in seçiminde bir sorun olduğunu ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i savaşın sona erdirilmesine...

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i savaşın sona erdirilmesine yönelik birçok fırsatı değerlendirmemekle suçlayarak, "Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" dedi. Trump, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına katılıp katılmayacaklarına yönelik soruya ise, "Katılabiliriz, bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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