Trump'tan kazma dağı uyarısı: 'hareketi görürsek çok sert vururuz'

Trump'ın kazma dağı tehdidi ve bölgesel iddiaları:

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'a yönelik askeri seçeneklere dair sert ifadeler kullandı. Kazma Dağı'nın altındaki yer altı tesislerine işaret eden Trump, 'Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz' dedi. Başkan, hareketleri uzay ve istihbarat imkanlarıyla tespit ettiklerini, gerektiğinde hedefleri 'çok sert' vuracaklarını vurguladı.

Trump, İran karşıtı operasyonları büyük bir başarı olarak nitelendirirken Venezuela ve İran'da kontrol sağladıklarını iddia etti. Son dönemde Hürmüz Boğazı çevresinde radarları imha ettiklerini, hava unsurlarını ve boğazı kontrol etmekte kullanılan öğeleri yok ettiklerini belirtti. Ayrıca, 'Artık boğazı biz kontrol ediyoruz' ifadeleriyle bölgedeki deniz trafiğinin devam ettiğini savundu.

Kazma Dağı ve istihbarat iddiası:

Başkan Trump, Kazma Dağı'nı nükleer zenginleştirilmiş uranyumla ilişkilendirilen bir tesis olarak tanımladı ve oradaki hareketleri görebildiklerini söyledi. Uzay alanında 'açık arayla önde' olduklarını belirterek, bu sayede İran içindeki hareketleri izleyebildiklerini ifade etti. Trump, operasyonlar sırasında toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiğini kabul ederek bu kayıpları nükleer silahlanmayı engelleme gerekçesiyle savundu.

Trump, radar sistemlerine karşı son gece düzenledikleri saldırıların, bölgede ateşin önce durmasına yol açtığını, İran'ın ileri radar sistemleri getirdiğini ancak bunların imha edildiğini söyledi. Bu operasyonların ardından bölgede şu an belirgin bir faaliyet görünmediğini ve İran'ın sürekli sistem getirip kaybetmekten bıktığını öne sürdü.

Diğer dış politika başlıkları ve Washington'un tutumu:

Trump ayrıca Rusya, Çin ve bölge barışı üzerine de görüş belirtti. Almanya'daki dron saldırısıyla ilgili soruya, Putin'in NATO topraklarına saldıracağını düşünmediğini söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı ile görüştüğünü ve onu iyi tanıdığını ekledi.

Ukrayna-Rusya hattında barış çabalarına damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un götürüleceğini anlattı; onların bölgeye barış teklifleri taşıdığını söyledi. Trump, hazırlanan teklifin Ukrayna'da askeri operasyonların durmasını içermediğini, ancak barış için bir fikir götürüldüğünü aktardı.

Çin ile ilişkiler hakkında Trump, Pekin'in İran konusunda doğrudan müdahil olmadığını, katılımının sınırlı olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışına alternatifler oluşturulduğunu, boru hatları ve kara yolları inşa edildiğini, bunun boğazın önemini azalttığını öne sürdü. Ayrıca Xi Jinping'in ABD ziyaretine hazırlandıklarını ve Çin ile ticari ilişkilerin iyi olduğunu belirtti.

Ticaret politikalarında da sert açıklamalar yapan Trump, Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada ile dış ticaretteki dengesizliklere dikkat çekti; bazı ilişkilerde ticaretin azaltılmasının Washington için avantaj sağlayacağını savundu. Trump, genel olarak bölgede askeri baskı ve diplomasi karışımı bir yaklaşımı sürdürdüklerini ifade etti.

Trump'ın sözleri, hem bölgedeki gerilimin boyutunu hem de ABD'nin askeri ve istihbarat kapasitesine dair iddialarını bir arada ortaya koyuyor. Başkanın tehdit ve kontrol vurguları, özellikle Kazma Dağı gibi hassas hedeflere ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz. Yaptığımız şey inanılmaz. Venezuela'nın kontrolünü ele aldık ve şimdi esasen İran'ın kontrolünü de ele geçirdik. Geçen gece radarlarını imha etmek için düzenlediğimiz saldırılardan önce günlerdir ateş açılmıyordu. Sanırım sürekli sistem getirip kaybetmekten bıktılar" dedi.