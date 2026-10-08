Tunceli TSO'da yenileme ve akredite gıda laboratuvarı hedefi

Aday tanıtımı ve seçim takvimi:

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) 2026-2030 dönemine giden süreçte Beyaz Liste, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun önderliğinde kamuoyuna aday kadrosunu tanıttı. Tek aday olarak gösterilen mevcut başkanın yer aldığı liste, 6 meslek grubundan toplam 17 meclis üyesi adayını içermekte.

Beyaz Liste üyeleri bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeniden aday olduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, 18 Ekim 2026 tarihinde yapılacak yeni komite seçimlerine hazırlık sürecinin sürdüğü ve yönetim, meclis ile komitelerde geçmişe dönük yenilemeye gidildiği belirtildi.

Geçmiş dönemden somut çıktılar:

Coşkun, geride kalan dört yıllık dönemde TTSO'nun kurumsal kimliğinde ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Bu süreçte Pülümür tuzuna coğrafi işaret tescili kazandırılması önemli bir adım oldu. Ayrıca il genelindeki ihtiyaç sahibi okullara düzenli eğitim desteği, donanım ve kırtasiye yardımları sağlandı; il dışında eğitim gören 80 öğrenciye burs verildiği bildirildi.

Yeni dönemde öne çıkan hedefler:

Yeni dönemin öncelikleri arasında uluslararası akredite gıda laboratuvarı kurmak yer alıyor. Kurulması planlanan laboratuvar aracılığıyla bal, Şavak peyniri, Munzur Kaynak Suyu, dut ve doğal alabalık gibi Tunceli'ye özgü ürünlerin yerinde tescillenmesi ve markalaşmasına katkı sunulması hedefleniyor. Bu girişimin, bölge üreticilerinin kalite belgeleri almasını kolaylaştırması ve ürünlerin pazarlanmasında avantaj sağlaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra yatırım, hibe ve fonlardan daha fazla yararlanmak üzere TTSO Turizm Ofisi kurma planı da programda yer alıyor. Yatırım yapmak isteyenlere ücretsiz proje yazım ve danışmanlık hizmeti verilmesi gibi uygulamalarla yerel yatırım ortamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başkanın mesajı:

Coşkun, yapılan çalışmaları ve yeni hedefleri şu ifadelerle özetledi: Bizim tek bir amacımız var, memleketimize hizmet etmek, memleketimizin ekonomik gelişimiyle ilgili projeler yapmak. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde kendimize göre hedefler koyduk. Bunu meclis üyelerimiz, komitelerimiz ve yönetim kurulumuzla beraber çalışıp hayata geçirmek istediğimiz bütün projeler için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bu anlamda bize inanan, güvenen, iş dünyamıza ve memleketin gerçekten gelişmesine katkı sunan bütün iş insanlarının müsterih olmalarını istiyoruz. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz

Yönetim kurulu, meclis ve komitelerde yapılan yenilemelerle, aralarına kadın üyelerin katıldığının vurgulandığı açıklamada Tunceli'nin ekonomik gelişimine katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesine öncelik verileceği belirtildi. Beyaz Liste, seçim sürecine ve planlanan projelere odaklanarak 2026-2030 döneminde uygulanabilir adımlar atmayı hedefliyor.

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) SEÇİMLERİNDE TEK ADAY OLAN MEVCUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN HÜSEYİN COŞKUN, BEYAZ LİSTE ADAYLARINI VE YENİ DÖNEM İÇİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARI PROJELERİ TANITTI.