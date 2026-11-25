Yeni düzenleme ve başvuru süreci:

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Tunceli'de evde sağlık hizmetlerine aile hekimleri de dahil edildi. Artık aile hekimleri, kayıtlı hastalar arasında evde sağlık hizmeti alması uygun görülen kişileri dijital ortamda Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESKOM)e yönlendirebilecek.

Başvurular iki yoldan yapılabiliyor: hastanın aile hekimi aracılığıyla veya 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Hattı üzerinden. Alınan başvurular ESKOM tarafından değerlendirilip en yakın evde sağlık birimine atanacak.

Değerlendirme ve planlama:

Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, yönlendirilen hastaların muayenelerini üç iş günü içinde planlayacak. Bu planlama kapsamında muayene, tedavi ve rutin takipler hastaların evinde gerçekleştirilecek; gerektiğinde hastalar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek veya nakledilecek.

Hizmet kapsamı ve destek ekipleri:

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek hasta grupları açıkça belirlendi: 80 yaş üstü tüm hastalar, 65 yaş üstünde olup kronik hastalığı nedeniyle günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanan kişiler, cihaza veya eve bağımlı hastalar ile taburculuk sonrası evde tedavi görmesi uygun bulunan vatandaşlar hizmetten faydalanabilecek.

Hizmet yalnızca doktor muayenesini kapsamayacak; ihtiyaç halinde fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog desteği de sağlanıyor. Böylece hastaların tıbbi izlemi ve rehabilitasyonu yerinde, koordineli bir hizmet modeliyle yürütülecek.

Yerel deneyim: hasta görüşü:

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan emekli öğretmen Fikri Taş, bu uygulamanın yaşlılar için büyük bir yenilik olduğunu belirtti. Taş şu değerlendirmeyi paylaştı: Yaşlı insanlar için evde sağlık hizmeti çok önemli bir yeniliktir. Ben çok değer veriyorum buna. Bizim bir hastamız oldu, haber verdik hemen anında geldiler. Burada gerekeni yaptılar, aldılar hastaneye götürdüler. Yapılması gerekeni burada yaptılar. Ardından hastaneye götürdüler. Bu anlamda hastanemizin evde sağlık hizmetinin düzenli olduğuna inanıyorum. Bunu burada yaşadım. Dolayısıyla Tunceli oldukça şanslı, evde sağlık hizmeti çok güvencelidir

Yeni sistem, aile hekimlerinin yerel bilgi ve takip yeteneğini dijital yönlendirme mekanizmalarıyla birleştirerek hizmete erişimi kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir evde bakım sunmayı hedefliyor.

AİLE HEKİMLERİNİN DE DAHİL EDİLDİĞİ YENİ SİSTEMLE, EVDE SAĞLIK HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYAN HASTALARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILDI.