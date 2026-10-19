Tunceli'de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü, şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

İddiaya göre dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde iki arkadaş arasında çıkan alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.A. bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve tutuklama:

Kaçan şüphelinin yakalanması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu şüpheli Ö.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'deki silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı