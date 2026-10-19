Meriç'te batan bottan geriye kalan umut: kayıp çocuk için aramalar devam ediyor

Olayın gelişimi:

Edirne'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkiinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu 5 kişilik ailenin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu aile fertleri suya düştü. Ailenin Irak'ın Süleymaniye kentinden geldiği belirtildi.

Olay sırasında anne, baba ve bir çocuk nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan iki çocuk kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarında önce 10 yaşındaki erkek çocuk sudan çıkarıldı; kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlerleyen günlerde ise 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Kayıp son çocuk olan 12 yaşındaki Hastyar Harem Mohammed'i bulmak için çalışmalar 6'ncı gününe girdi. Arama faaliyetlerini AFAD ekipleri zodyak botlarla yürütüyor; jandarma ekipleri kıyıdan tarama yapıyor. Çanakkale, İzmir ve Tekirdağ'dan görevlendirilen dalgıç polisler ile jandarma su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal etti.

Çalışmalarda ayrıca dron desteği kullanılarak Meriç Nehri boyunca havadan tarama gerçekleştirildi. Ekiplerin hedefi, akıntı ve suyun debisine göre olası sürüklenme güzergâhlarını belirleyip koordineli dalış ve yüzey taramaları ile kayıp çocuğa ulaşmak.

Bölgedeki durum ve aileye ilişkin adımlar:

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, sağ kurtulan anne ve babayı botun battığı bölgeye getirerek keşif yaptırdı ve olayın tespitine yardımcı oldu. Jandarma olayla ilgili delil ve kayıt toplamaya devam ederken, kurtarma ekipleri anlık hava ve su koşullarına göre arama planlarını güncelliyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgedeki yetkililer, hem güvenlik hem de insani yardım açısından sürecin takip edildiğini; kayıp çocuğun bulunması hâlinde gerekli sağlık ve adli işlemlerin derhal yapılacağını bildirdi. Çalışmalar, ekiplerin koordinasyonu ve değişen nehir koşulları dikkate alınarak devam ediyor.

EDİRNE’DE MERİÇ NEHRİ’NDE BOTU ALABORA OLAN IRAKLI AİLENİN KAYIP SON ÇOCUĞU İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR