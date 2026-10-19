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Oyunu domine eden Karagümrük: sıra sonuçlara gelince ligde yeniden olacağız

Selçuk Tarakçı, 11. haftada Keçiörengücü'ne 2-1 yenildikleri maçta üstün oynadıklarını, puanlar gelince lige yeniden döneceklerini söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Oyunu domine eden Karagümrük: sıra sonuçlara gelince ligde yeniden olacağız

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Fatih Karagümrük 2-1 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Selçuk Tarakçı hem ilk hem de ikinci yarıda oyunun hakimiyetini ellerinde tuttuklarını, ancak yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini vurguladı.

Maçın akışı ve değerlendirme:

Taraflar maç boyunca dengeli bir oyun sergiledi ancak Tarakçı'nın ifadesiyle Karagümrük oyunu domine eden taraf oldu. Buna rağmen bazı anlarda oyun disiplininden kopmalar yaşandı ve bireysel hatalar skora yansıdı. İkinci yarıda takımın birçok pozisyon üretip skoru değiştirebilecek fırsatlar yakaladığını belirten Tarakçı, bu pozisyonların gole dönmemesinin sonucun belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

Teknik sorumlu, takımın performansından memnun olduğunu ancak son vuruşlardaki eksikliklerin telafi edilmesi gerektiğini ifade etti. Maç boyunca ortaya konan mücadele ve topa hakimiyetin, ilerleyen haftalarda puana dönüşmesi halinde takımın konumunu toparlayacağına dikkat çekti.

Hakem yönetimi ve ileriye dönük beklentiler:

Tarakçı, maçla ilgili eleştirilerini hakem yönetimi üzerinden de sürdürdü. Son dönemde ligde bazı sert müdahalelere müsaade edildiğini, bunun sadece bu maça özgü olmadığını ve geçen haftalardaki benzer örneklerin de yaşandığını belirtti. Tarakçı, bu tür uygulamaların sadece lig seviyesini değil ülke futbolunun gelişimini de olumsuz etkilediğini savundu ve yetkili mercilerin müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında Tarakçı, 'Burada rakibimizi tebrik etmekle beraber... hakemlerin aldığı inisiyatifler tamamen oyunu güzelleştirmek değil, oyunu çirkinleştirmek adına yapılan her türlü aksiyona müsaade edildi' şeklinde görüşünü paylaştı ve bu tür çirkinliklere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak Tarakçı, takımın moralini yüksek tutmayı hedeflediklerini belirterek, 'Tekrar rakibimizi tebrik ediyorum, ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizim için bitmiş bir şey yok. Hak ettiğimiz puanları almaya başladığımızda lige yeniden döneceğiz' dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Selçuk Tarakçı, hem ilk hem de ikinci yarıda oyunun hakimi...

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Selçuk Tarakçı, hem ilk hem de ikinci yarıda oyunun hakimi olduklarını ancak yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini belirterek, "Hak ettiğimiz puanları almaya başladığımızda lige yeniden döneceğiz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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