Dolar 49,5467 +0,08%
Euro 55,5827 -0,12%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.635,17 -0,38%
EUR/USD 1,1215 -0,26%
Brent Petrol 109,66 -0,18%
--°

Mersin'de 79 ve 28 yıl cezası olan iki hükümlü cezaevine teslim edildi

Mersin'de aranan iki hükümlü, toplam 107 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 20:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de 79 ve 28 yıl cezası olan iki hükümlü cezaevine teslim edildi

Mersin'de aranan şahısların yakalanması

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda iki hükümlüyü yakaladı. Operasyon, aranan şahısların tespit edilmesi ve adli süreçlerin işletilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

yakalanan hükümlüler ve suçları:

Ekiplerin çalışmasında; Ö.E.'nin kasten öldürme suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer şahıs Z.B.'nin ise bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

işlem ve teslim süreci:

Her iki hükümlü, polis tarafından yakalandıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı ve daha sonra ilgili cezaevine teslim edildi. Bu yakalamalar, aranan şahısların adli mercilere ulaştırılmasına yönelik süregelen çalışmaların bir sonucu olarak kayda geçti.

Yakalanan hükümlülerin üzerindeki kesinleşmiş hapis cezalarının toplamı 107 yıl 4 ay olarak öne çıkıyor ve dosyalarındaki hükümlülükler doğrultusunda ceza infaz kurumuna sevkleri gerçekleştirildi.

MERSİN’DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA 79 YIL İLE 28 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2...

MERSİN’DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA 79 YIL İLE 28 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. HÜKÜMLÜLER, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de dokuzuncu kattaki yangın mahallede paniğe yol açtı
images

Çorum'da trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
images

Bartın Irmağı'na atlayan kişi ekiplerce kurtarıldı
images

İndere'de yol ortasında çarpışma: minibüs ve otomobilde 4 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de dokuzuncu kattaki yangın mahallede paniğe yol açtı

Çorum'da trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Havacılık dairesi 45 yılda Emniyet'in göklerdeki gücü oldu

Bartın Irmağı'na atlayan kişi ekiplerce kurtarıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi