Mersin'de 79 ve 28 yıl cezası olan iki hükümlü cezaevine teslim edildi

Mersin'de aranan şahısların yakalanması

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda iki hükümlüyü yakaladı. Operasyon, aranan şahısların tespit edilmesi ve adli süreçlerin işletilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

yakalanan hükümlüler ve suçları:

Ekiplerin çalışmasında; Ö.E.'nin kasten öldürme suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer şahıs Z.B.'nin ise bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

işlem ve teslim süreci:

Her iki hükümlü, polis tarafından yakalandıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı ve daha sonra ilgili cezaevine teslim edildi. Bu yakalamalar, aranan şahısların adli mercilere ulaştırılmasına yönelik süregelen çalışmaların bir sonucu olarak kayda geçti.

Yakalanan hükümlülerin üzerindeki kesinleşmiş hapis cezalarının toplamı 107 yıl 4 ay olarak öne çıkıyor ve dosyalarındaki hükümlülükler doğrultusunda ceza infaz kurumuna sevkleri gerçekleştirildi.

MERSİN’DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA 79 YIL İLE 28 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. HÜKÜMLÜLER, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.