Bolu davasında savunma turu: Tanju Özcan ve sanıklar esas hakkındaki beyanlarını sundu

Duruşma salonunda ilk gün tamamlandı:

Bolu Belediyesi'ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında görülen davanın 3'üncü celsesinin ilk günü tamamlandı. 4'ü tutuklu 19 sanık hakkında açılan dava, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet savcısı, bazı sanıklar için 217 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Duruşma, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel salonda yapıldı. Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın duruşma salonunda fiziken hazır bulunma talebini reddetti.

SEGBİS bağlantıları ve tutuklu sanıkların durumu:

Tanju Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise duruşma salonunda hazır edildi. Davanın geri kalan sanıkları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Özcan'ın savunma başlıkları ve duruşmanın seyri:

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı tüm sanıklar savunmalarını yaptı. Tanju Özcan, esasa ilişkin savunmasını "marketler", "ruhsat", "kurban", "hakediş", "beton" ve "kafe" başlıkları altında toplanan altı ayrı olay üzerinden gerçekleştirdi. Özcan ve avukatlarının gün boyu süren müdafaaları akşam saatlerinde tamamlandı.

Duruşma, verilecek ek savunmalar ve duruşma içeriğinin değerlendirilmesi için yarın sabah 09.00'da devam etmek üzere araç verildi.

BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ‘İCBAR SURETİYLE İRTİKAP’ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 4’Ü TUTUKLU 19 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVANIN 3’ÜNCÜ CELSESİNİN İLK GÜNÜ TAMAMLANDI. DURUŞMA YARIN SABAH 09.00’DA DEVAM EDECEK.