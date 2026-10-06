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tunceli'de okul sporları programı masaya yatırıldı

Tunceli'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Programı değerlendirildi; katılım artırma ve yaygınlaştırma planları ile uygulama sunumları yapıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

tunceli'de okul sporları programı masaya yatırıldı

Tunceli'de okul sporları için değerlendirme toplantısı

Tunceli'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen Okul Sporları Programı için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı faaliyetleri ele alınırken, öğrencilerin sportif etkinliklere katılımının artırılması ve okul sporlarının daha geniş kitlelere ulaşması hedefleri üzerinde duruldu.

toplantının içeriği:

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Düzgün Murat Zincidi ve Spor Hizmetleri Personeli Uğur Elüstün tarafından yapılan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri sunumuyla başladı. Sunumun ardından; Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kurum yöneticileri, öğretmenler ve antrenörlerin katılımıyla değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar uygulamadaki güçlü ve zayıf yönleri tartıştı, saha ihtiyaçları ve koordinasyon mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

hedefler ve eğitim yaklaşımı:

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse toplantıda yaptığı açıklamada Tunceli'de çocuklara en iyi imkânları sunmak üzere istişare içinde olduklarını belirtti. Karaköse, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bireyin sadece akademik değil bütüncül gelişim ilkesiyle; ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Ayrıca sporun, öğrencilerin stresle başa çıkma, empati, iletişim ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmede önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Toplantıda öne çıkan konu başlıkları arasında okul-spor iş birliğinin güçlendirilmesi, antrenör ve öğretmen kapasitesinin artırılması ile faaliyetlerin erişilebilirliğinin yükseltilmesi bulundu. Yetkililer, programın yaygınlaştırılması ve öğrenci katılımının sürekliliğini sağlamak için yapılabilecek adımları önümüzdeki dönemde uygulamaya koyma kararı aldı.

TUNCELİ’DE OKUL SPORLARININ DAHA ETKİN VE YAYGIN HALE GETİRİLMESİ İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI...

TUNCELİ’DE OKUL SPORLARININ DAHA ETKİN VE YAYGIN HALE GETİRİLMESİ İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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