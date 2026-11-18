Mehmet Sami Gürkan Kayapınar'da okurlarla buluştu

Diyarbakır Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen edebiyat söyleşisi ve imza gününde eğitimci yazar Mehmet Sami Gürkan ile edebiyatseverler bir araya geldi. Programa katılım yoğun olurken, etkinlik 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazarın geçmişte emeği geçen öğretmenlere ve eğitimcilere saygıyla anmasiyle başladı.

Anılar ve öğretmenlik:

Gürkan, konuşmasında Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir mezrada geçen çocukluk yıllarından başlayarak kişisel hikâyesini dinleyicilere aktardı. Zorlu coğrafi ve ekonomik şartlarda geçen dönemlerini, yaşadığı kayıpları ve eğitim hayatındaki mücadeleleri samimi bir dille anlattı; özellikle annesini erken yaşta kaybetmesinin yaşamında derin izler bıraktığını vurguladı.

Yatılı okul yıllarından mesleğe uzanan yolculuğunu paylaşan yazar, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; öğrencinin hayatına dokunmak ve rehberlik etmek anlamına geldiğini belirtti. Meslek hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirdiğini ve onlara örnek olmaya gayret ettiğini ifade etti.

Yazma serüveni ve imza gününün atmosferi:

Yazarlık serüveninden de söz eden Gürkan, yıllarca içinde biriktirdiği duyguları ve paylaşamadığı yaşanmışlıkları kaleme aldığını anlattı. Yazma sürecini özetlerken, "İnsan bazen yaşadıklarından değil, anlatamadıklarından yorulur" sözünü paylaştı ve eserindeki temel duygular ile metaforları değerlendirdi. Kitabında öne çıkan ışık imgesine dikkat çekerek, "Karanlığın içinden geçen ışığın kıymetini bilir" diyerek umudun ve mücadelenin önemini vurguladı.

Söyleşi Şükran Kurtar moderatörlüğünde yürütüldü; katılımcılar yazarın anılarını, eğitim ve öğretmenlik tecrübelerini ilgiyle takip etti. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı programda, Gürkan'ın çocukluk hatıraları ve eğitim yolculuğu dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Edebiyat söyleşisinin ardından gerçekleştirilen imza gününde Mehmet Sami Gürkan okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Kayapınar Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlik, edebiyatın birleştirici gücünü ve kitapların insan hayatındaki dönüştürücü etkisini yeniden ortaya koydu; program, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.

DİYARBAKIR KAYAPINAR HALK KÜTÜPHANESİ’NDE EĞİTİMCİ YAZAR MEHMET SAMİ GÜRKAN’IN KATILIMIYLA EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ VE İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. ŞÜKRAN KURTAR’IN MODERATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMA EDEBİYATSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.