Tip 2 diyabet beyin sağlığını nasıl etkiliyor: Alzheimer riski yüzde 53 artıyor

Araştırmanın genel bulguları:

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve 40 bilimsel çalışmanın değerlendirildiği kapsamlı meta-analiz, tip 2 diyabet ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Çalışma, tip 2 diyabetli bireylerde Alzheimer gelişme riskinin diyabeti olmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu sonuç, diyabetin sadece kan şekeriyle sınırlı kalmayıp uzun dönemde merkezi sinir sistemi üzerinde de etkileri olabileceğini gösteriyor.

risk ve sayısal veriler:

Araştırmada tip 2 diyabetli bireylerde Alzheimer hastalığının yıllık görülme sıklığı her 1000 kişi-yılı için ortalama 4,71 yeni vaka olarak hesaplandı. Yani 1000 diyabet hastasının bir yıl izlenmesi durumunda yaklaşık 5 kişide Alzheimer gelişebileceği öngörülüyor. Cinsiyete göre yapılan alt grup analizinde ise kadınlarda görülme sıklığı 3,62, erkeklerde ise 2,76 olarak raporlandı. Buna karşın diyabet kaynaklı göreceli risk artışının kadın ve erkekler arasında birbirine yakın olduğu belirtildi.

muhtemel mekanizmalar ve klinik önemi:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Attila Önmez, bulguların diyabetin kronik, çok sistemli bir hastalık olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Önmez, tip 2 diyabetteki insülin direnci, kronik inflamasyon ve damar sağlığındaki bozulmaların beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Ayrıca uzun süreli yüksek kan şekerinin küçük damarlar üzerindeki etkilerinin beyin sağlığı açısından önem taşıdığı, ancak Alzheimer gelişiminde yaş, genetik yatkınlık ve diğer sağlık faktörlerinin de rol oynadığına dikkat çekildi.

izlem ve yönetim önerileri:

Prof. Dr. Önmez, diyabetli hastaların takibinde sadece glisemik kontrolün değil, bilişsel belirtilerin de izlenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle ileri yaşta ortaya çıkan unutkanlık, dikkat ve planlama güçlüğü gibi yakınmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini, ilerleyici durumlarda zaman kaybetmeden uzman değerlendirmesi yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Tip 2 diyabet yönetiminde düzenli hekim kontrolü, kişiye uygun beslenme, fiziksel aktivite ve ilaç tedavisine uyumun gerekliliğinin yanı sıra kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin kontrolünün de genel damar sağlığı ve dolayısıyla beyin sağlığı için kritik olduğu ifade edildi.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ATTİLA ÖNMEZ