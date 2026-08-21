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Turgutlu'da atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kimyasal riskini gündeme getirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki otluk, zeytinlik ve atık alanında çıkan yangın söndürmede zorluk yarattı; atıkların kimyasal içerik taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:20

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Turgutlu'da atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kimyasal riskini gündeme getirdi

olayın gelişimi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yangın, bölgedeki otluk, zeytinlik ve atıkların bulunduğu alanı etkiledi. Yangın ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangının bazı bölümlerini kontrol altına aldı.

Müdahale sırasında yaşanan zorluklar:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken özellikle atıkların bulunduğu bölümde söndürme çalışmalarının uzadığı belirtildi. Bölgeye gönderilen ekipler arasında üç itfaiye aracı ve çok sayıda personel yer aldı; atıkların bulunduğu alanın yapısı ve alevlerin yayılma hızı müdahaleyi zorlaştırdı. Ayrıca, yakın çevrede faaliyet gösteren bazı fabrikalara ait araçlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

soruşturma ve olası riskler:

Alevlerin atıkların yoğun olduğu alana sıçraması üzerine yerel yetkililer, alanda kimyasal madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yangının kesin çıkış nedeni ile bölgede bulunan atıkların niteliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, incelemelerin ardından yangının büyümesinde atıkların etkisinin netlik kazanacağını bildirdi.

MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OTLUK ALAN, ZEYTİNLİK VE ATIKLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OTLUK ALAN, ZEYTİNLİK VE ATIKLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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