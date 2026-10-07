Turhal'da 520 metrelik hatla alt geçitlerde su birikmesine veda

çalışmanın kapsamı:

Turhal Belediyesi, sağanak yağışlarda ulaşımın aksadığı Alparslan Türkeş Bulvarı alt geçidinde altyapı eksikliğini gidermek için çalışma başlattı. Proje kapsamında Asri Mezarlık girişinden başlayıp alt geçit üzerinden hastane kavşağına kadar uzanan güzergâhta 520 metrelik yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

Hat, yerin 4 metre altına döşenecek ve alt geçit öncesine yerleştirilecek mazgallarla yağmur sularının tahliyesi sağlanacak. Amaç, yoğun yağışlarda alt geçitte oluşan su birikmelerinin ve buna bağlı ulaşım aksamalarının önünü almak.

altyapı ve uygulama:

Belediye yetkilileri, bölgede daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmadığını belirtti. Çalışmalar, sökülen mevcut asfaltla koordineli yürütülüyor; sökülen malzeme dolgu olarak kullanılıyor. Bu uygulama ile maliyet tasarrufu sağlanması ve işlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Mehmet Erdem Ural projeyle ilgili, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını olumsuz etkileyen hiçbir soruna sessiz kalmıyoruz. Alparslan Türkeş Bulvarı’mızdaki alt geçit, yağışlı havalarda maalesef ulaşımda aksamalara yol açıyordu. Bölgede hiç altyapı olmadığı için işe sıfırdan başladık. 520 metrelik bu güçlü hattı yerin 4 metre altından geçiriyoruz" dedi.

Ural ayrıca, sahada trimmer makinesiyle sökülen atık asfaltın doğrudan bu hatta dolgu malzemesi olarak değerlendirildiğini, böylece belediye bütçesine tasarruf sağlandığını ve çalışmaların rekor sürede ilerletildiğini ifade etti.

Çalışmalar halen devam ediyor ve altyapı tamamlandığında, bölgedeki alt geçitlerde yağış kaynaklı su birikmelerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE, SAĞANAK YAĞIŞLARDA SU BİRİKMESİ NEDENİYLE ULAŞIMIN AKSADIĞI ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ALT GEÇİDİNDE, 520 METRELİK YAĞMUR SUYU HATTI YAPIMINA BAŞLANDI.