Turizmde yeni hedef: 2026'nın ilk yarısında 25,7 milyar dolar gelir

Ersoy'un açıklaması ve ilk 6 ay verileri:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'da düzenlenen Bölgesel Turizm Çalıştayı'nın açılışında yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk 6 ayında Türkiye'nin turizm performansına ilişkin önemli verileri paylaştı. Bakan Ersoy, devlet destekli tanıtım faaliyetlerinin sonucu olarak ülkeye 25,8 milyon ziyaretçi geldiğini ve bu dönemde turizm gelirlerinin 25,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Ersoy, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının koordinasyonunu üstlenen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla yürütülen faaliyetlerin 200'den fazla ülkede sürdüğünü belirtti ve bu yaygın çalışma sayesinde Türkiye'nin dünya çapında en yoğun tanıtım yapan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

tanıtım stratejileri ve dijital etki:

Bakan, tanıtım stratejisinin yalnızca bilinen destinasyonları güçlendirmekle kalmayıp Anadolu'nun henüz yeterince tanınmamış değerlerini de hedeflediğini aktardı. TGA'nın dijital iletişim, sosyal medya, uluslararası PR ve içerik üretimine dayanan çok kanallı yaklaşımı sayesinde şehirlerin görünürlüğünün artırıldığı ifade edildi.

Ersoy, mini dizi tanıtım stratejisinin haziran 2025'te Antalya Gambit ile başladığını, toplam 8 mini dizi yayınlandığını ve bu çalışmaların 9 milyardan fazla gösterim ile 5,5 milyar izlenmeye ulaştığını belirtti. Ayrıca CNN International, Euronews, BBC International ve Al Jazeera ile yapılan iş birliklerinin ülkenin tanıtımına katkı sağladığına dikkat çekti.

bölgesel çalıştayın amaçları ve beklentiler:

Elazığ Valiliği ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştayın hedefi; Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinin turizm potansiyelini bölgesel perspektifle ele almak, kamu ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirip ortak değerlendirmeler yapmak olarak açıklandı. Çalıştayın, bölgelerin turizm değerlerini daha görünür kılmak ve ekonomik kazanıma dönüştürmek üzere paydaşlar arası eşgüdümü güçlendirmesi bekleniyor.

Ersoy, şehirlerin birbirlerinin rakibi değil birbirlerinin gücünü artıran destinasyonlar olarak görülmesinin önemine değindi. Bu yaklaşımın sadece ziyaretçi sayısını artırmayacağını; aynı zamanda turizmin şehirler için ekonomik değer, gençler için istihdam, yerel üreticiler için yeni pazar ve kültürel miras için sürdürülebilir kaynak yaratma işlevi göreceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, TGA'nın tanıtım gücü, bakanlık politikaları ve yerel paydaşların katkısıyla bölgenin potansiyelini daha ileriye taşımayı hedeflediği metinde tekrarlandı. Ersoy, bakanlığın şehirlerin ve sektörün yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY