Türkeli'de alevler bir evi kullanılamaz bıraktı

Türkeli'de ev tamamen yandı
Sinop’un Türkeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay, ilçenin Çatakörencik Köyü Teciroğlu Mahallesi'nde, Şerafettin Demirel'e ait evde meydana geldi.
yangının gelişimi:
Çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangın, evin büyük bölümünü sardı ve bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
müdahale ve soruşturma:
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürüp kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.
TÜRKELİ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!