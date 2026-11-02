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Türkiye diyabet ve obezitede Avrupa'da ilk sıralarda

Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ: Türkiye, Avrupa'da diyabet ve obezitede üst sırada; her 100 kişiden 66'sı fazla kilolu, Samsun'da yaklaşık 150 bin hasta var.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Türkiye diyabet ve obezitede Avrupa'da ilk sıralarda

Uzman uyarısı: veri tabloyu gösteriyor

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Emin Dinççağ, Türkiye'nin diyabet ve obezite oranlarında Avrupa'nın üst sıralarında yer aldığını vurguladı. Dinççağ, ülkedeki sağlık verilerinin gösterdiği çarpıcı rakamlara dikkat çekerek, Türkiye'de her 100 kişiden 66'sının olması gereken kilonun üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca ülke genelinde diyabet prevalansının nüfusun yaklaşık %14

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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