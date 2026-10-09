Dolar 49,3378 +0,11%
Euro 55,3822 +0,21%
Bist 12.249,96 +0,30%
Altın Gram 6.697,28 +1,57%
EUR/USD 1,1230 +0,12%
Brent Petrol 102,68 -1,53%
--°

Türkoğlu'nda silahlı kavgada görevli polis hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; Nurdağı'nda görevli polis Sadullah Orçan yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Türkoğlu'nda silahlı kavgada görevli polis hayatını kaybetti

Olayın detayları:

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma alacak verecek meselesi nedeniyle büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sadullah Orçan (55) ile bir kişi daha yaralandı.

Görgü tanıklarının ve güvenlik güçlerinin bildirdiğine göre, çatışma anında çevredeki iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası olaya dair görüntüler kaydetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görüntülerde neler var:

İş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların bir arada bulunduğu ve silahların ateşlendiği anlar yer alıyor. Görüntüler, kavgaya dönüşen tartışmanın kısa süre içinde şiddetlenmesini belgeledi.

Kamera kayıtları ve olay yerindeki deliller, polis ekipleri tarafından inceleniyor; görüntüler soruşturma dosyasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Ağır yaralanan Sadullah Orçan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nin yazılı açıklamasında ise isim farklılığına dikkat çekilerek, olayda hayatını kaybeden personelin valilik kaydında Seydullah Orçan olarak geçtiği belirtildi. Valilik açıklamasında, şüpheli şahsın yakalandığı ve adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve cenazesinin yarın Beyoğlu Mahallesi'nde defnedilmesinin beklendiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

Kahramanmaraş&#039;ta polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir uygulamasında kiralanan araç için çalıntı ihbarı sürücüyü şoke etti
images

Gaziantep'te jandarma operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
images

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı: açıklamalar soruşturmanın odağında
images

Site kayıtları ortaya çıkardı: Sezen Taş'ın Liparis 5'teki ölüm anı inceleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Azerbaycan transit koridorlarında orta vadede her yönde 15 milyon tona ulaşmayı hedefliyor

Eskişehir uygulamasında kiralanan araç için çalıntı ihbarı sürücüyü şoke etti

Üç Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni dünya çapında en etkili yüzde 2'ye girdi

Doğal beslenme ve yaşam tarzı kanserden korunmada öncelikli

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor