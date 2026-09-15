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Tuvalde geçen yıllar: 81 yaşında ikinci sergisini açan Şahinde Ermiş

Zonguldak'ta televizyon programlarını izleyerek resim öğrenen 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, 20 yıl sonra 23 eserden oluşan ikinci sergisini açtı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tuvalde geçen yıllar: 81 yaşında ikinci sergisini açan Şahinde Ermiş

Zonguldak'ta ikinci kişisel sergi ziyaretçileriyle buluştu

Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi, 81 yaşındaki ressam Şahinde Ermiş'in ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yaptı. Açılışa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ermiş'in fırçasından çıkan 23 eser, 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

televizyondan başlayan yaratıcılık:

Sanata yönelişi herhangi bir akademik eğitimle değil, televizyonda izlediği programlarla başlayan Ermiş, özellikle ünlü ressam Bob Ross'u izleyerek kendi tekniğini geliştirdi. Eşini 39 yıl önce kaybettikten sonra dört çocuğunu tek başına büyüten sanatçı, bugüne dek toplam 80 tablo üretti. İlk kişisel sergisini 2006 yılında açan Ermiş, 2026'da düzenlenen bu yeni sergiyle üretimini sürdürdüğünü gösterdi.

eserlerin odağı ve çalışma biçimi:

Ermiş, sergide ağırlıklı olarak manzara ve ev temalı çalışmalarını sergiliyor. Kendi ifadesiyle "Resim yaparken dünyayı unutuyorum, tüm dikkatimi oraya veriyorum." Zamanının büyük bölümünü köyde ve şehirdeki evinin balkonunda tuval başında geçiren sanatçı, su, ağaç ve eski ev gibi doğa unsurlarını işlemeyi tercih ediyor; insan figürleri yapamadığını belirtiyor.

Açılışta ziyaretçilere ve protokole teşekkür eden Ermiş, sanat tutkusunun günlük yaşamına kattığı anlamı vurguladı. Sergi, hem Ermiş'in uzun soluklu üretkenliğini hem de yerel sanat ortamında yaratılan ilgiyi ortaya koydu.

Şahinde Ermiş'in ikinci kişisel sergisi 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde görülebilecek.

ZONGULDAK&#039;TA TELEVİZYONDAKİ RESİM PROGRAMLARINI İZLEYEREK SANAT HAYATINA ADIM ATAN 81 YAŞINDAKİ...

ZONGULDAK'TA TELEVİZYONDAKİ RESİM PROGRAMLARINI İZLEYEREK SANAT HAYATINA ADIM ATAN 81 YAŞINDAKİ ŞAHİNDE ERMİŞ, İLK SERGİSİNDEN 20 YIL SONRA İKİNCİ KİŞİSEL SERGİSİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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