Çocukla ilişkiyi oyunla güçlendiren bakım eğitimi Samsun'da başladı

projenin amacı ve kapsamı:

Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çocukla İlişkiyi Oyunla Güçlendirme Projesi" çocukların günlük yaşamında doğrudan görev alan bakım hizmeti personelini merkeze alıyor. Projenin hedefi, sahada çalışan yaklaşık 150 personele ulaşarak oyun temelli yaklaşımlarla çocuklarla daha güvenli ve güçlü ilişkiler kurulmasını sağlamak.

Çalışma, müdürlüğün Güçlü Aile, Güçlü Toplum mottosuyla yürütülen 20 projeden biri olarak konumlanıyor. Projenin odağında iletişimi güçlendirmek, çocukların duygusal ihtiyaçlarını fark edebilme becerisini artırmak ve bakım personelinin mesleki dayanıklılığını yükseltmek yer alıyor.

eğitim içeriği ve takvimi:

Eğitimler 8 Eylül tarihinde başlamış olup ekim ayını da kapsayacak şekilde planlandı. Programı yürütenler arasında Okul Öncesi Öğretmeni ve DIR Floortime Eğitim Lideri Nazmiye Uslucan ile Psikolog T. Emrah Talay bulunuyor. Katılımcılara oyun temelli iletişim yöntemleri, çocuklarla ilişki kurma teknikleri ve zorlayıcı durumlarla başa çıkma stratejileri aktarılıyor.

İçerikte ayrıca bakım personelinin stresle baş etme, duygu düzenleme ve öfke kontrolü becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı modüller de yer alıyor. Eğitimler pratik örnekler ve vaka tartışmalarıyla desteklenerek günlük bakım rutinlerine doğrudan uygulanabilirlik hedefleniyor.

yönetici değerlendirmesi ve iş birliği:

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü açılışta projenin amacını şöyle özetledi: "Çocuklarımızla oyun aracılığıyla daha güçlü ve güvenli ilişkiler kurulmasını, iletişimin güçlendirilmesini ve onların duygusal ihtiyaçlarının daha iyi fark edilmesini istiyoruz. Aynı zamanda çocuklarla yoğun temas hâlinde çalışan arkadaşlarımızın stresle baş etme, öfke kontrolü ve duygu düzenleme becerilerini de destekliyoruz."

Gümrükçü, projenin daha önce uygulanan "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi"nin tamamlayıcısı olduğunu belirterek, çocuklarla doğrudan temas eden bakım personelinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Projenin Samsun'da kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüleceği ve katkı sunan kuruluşlarla çalışanlara teşekkür edildiği kaydedildi.

Bu uygulama, bakım hizmetlerinde görev yapan personele yönelik kapasite geliştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve benzer modellerin yaygınlaştırılmasıyla çocukların günlük yaşamındaki yetişkin çevresinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

“ÇOCUKLA İLİŞKİYİ OYUNLA GÜÇLENDİRME PROJESİ” BAŞLADI. PROJE KAPSAMINDA 150 BAKIM HİZMETİ PERSONELİNE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR.