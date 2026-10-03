Erdoğan'dan TEKNOFEST ziyaretinde savunma ihracatı vurgusu

TEKNOFEST ziyareti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST Güneydoğu) etkinlik alanını ziyaret etti.

Etkinlik alanında stantları ve gösterileri izleyen Erdoğan, festivalin bölgesel ve ulusal teknoloji üretimini görünür kıldığını vurguladı. Ziyaret sırasında yerli ve milli projelerin sergilenmesinin önemine dikkat çekildi.

savunma ihracatı açıklaması:

Erdoğan, savunma sanayine ilişkin değerlendirmesinde savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz ifadesini kullandı. Bu söylem, sektörün ihracat performansına ve küresel konumuna işaret ediyor.

Yetkililerin ve sektör temsilcilerinin katıldığı TEKNOFEST Güneydoğu ayağı, hem üretim kapasitesini sergileme hem de uluslararası rekabetteki yerini güçlendirme açısından önem taşıyor. Erdoğan'ın açıklaması, yerli savunma sanayisinin tanıtımı ve ihracat hedeflerinin vurgulanması bağlamında değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz"