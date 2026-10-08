Tuzla ve Seul Eunpyeong‑gu kültür iş birliğini çocuk film festivaliyle genişletiyor

Tuzla ve Seul Eunpyeong‑gu arasında kültür ve sanat iş birliği güçlendirildi

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde 8-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Çocuk Film Festivali öncesi, Güney Kore’nin Seul kentindeki Eunpyeong‑gu Belediyesi heyeti Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ü ziyaret etti. Görüşme sonunda iki belediye arasında kültür ve sanat alanındaki iş birliğini resmi hale getirecek Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

Mutabakat zaptının kapsamı ve hedefleri:

İmzalanan belgeyle iki şehir, kültür ve sanat projeleri yanında çocuk ve gençlik çalışmalarında ortak proje geliştirmeyi hedefliyor. Seul Eunpyeong‑gu Belediye Başkanı Kim Me‑KYUNG ve beraberindeki heyetin Tuzla ziyareti, taraflar arasında doğrudan iletişimi güçlendirip yeni programlara zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Uluslararası Çocuk Film Festivali programı:

Festivalin lansmanı 8 Ekim'de Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı Şehrazat Salonu'nda saat 17.00'de yapılacak. Açılışta müzik konseri, "7 Kıta" konseptli karşılama alanları, fotoğraf çekim bölümleri, kostümlü oyuncular, deneyim alanları ve stantlar yer alacak; protokol konuşmalarının ardından festival programı tanıtılacak ve MAIRA filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

9 Ekim'de Tuzla Sahil Sahnesi, Tuzla Yaşam Aydınlı ve Şifa Kültür Merkezi'nde lise öğrencilerine yönelik eş zamanlı gösterimler planlanıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta düzenlenecek gösterimlerde özellikle 9. ve 10. sınıf öğrencileri hedeflenecek; bazı filmlerin yönetmenleri izleyicilerle söyleşilere katılacak.

10 Ekim günü çocuklara yönelik etkinlikler öne çıkıyor. Tuzla Yaşam Aydınlı ve Şifa Kültür Merkezi'nde film gösterimleri öncesinde palyaço, yüz boyama ve sosis balon etkinlikleri düzenlenecek; aynı gün Tuzla Sahil Sahnesi'nde de gün boyunca farklı çocuk filmleri izleyicilerle buluşacak.

Festival, 11 Ekim'de Tuzla Yaşam Aydınlı'da yapılacak kapanış programıyla sona erecek. Program kapsamında çocuk atölyeleri, dans gösterisi ve ödül töreninin yanı sıra Akademi Sanat öğrencilerinin konseri yer alacak.

TUZLA BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE 8-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ÇOCUK FİLM FESTİVALİ ÖNCESİNDE, GÜNEY KORE’NİN SEUL KENTİNDEKİ EUNPYEONG-GU BELEDİYESİ HEYETİ TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL’Ü ZİYARET ETTİ.