Tuzla'da çocuklar için uluslararası film şenliği başlıyor

Festivalin kapsamı:

8-11 Ekim tarihlerinde Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Film Festivali, Tuzla Yaşam Aydınlı, Şifa Kültür Merkezi ve Tuzla Sahil Sahnesi'nde çocukları kısa ve uzun metrajlı yapımlarla buluşturuyor. Etkinlik, farklı yaş gruplarına yönelik seçkiler ve ailelerin katılımına açık gösterimler sunuyor.

9 Ekim gösterimleri:

Tuzla Yaşam Aydınlı'da 10.00'da 'İkinci Çekim', 'Gökyüzüne Doğru', 'Arka Yüzler' ve 'Moral Sıfır'; 14.00'te 'Zaman Kapsülü', 'Anadil' ve 'Dünyanın Çocukları' gösterilecek.

Şifa Kültür Merkezi'nde 10.00'da 'Nora’nın Gemisi', 'Ayının Gecesi' ve 'Hatalı Yol'; 14.00'te 'Orman Hikayesi', 'Gürültü 307', 'Bir Böceğin Hikayesi' ve 'Biz ve Onlar' izleyicilerle buluşacak.

Tuzla Sahil Sahnesi'nde 10.00'da 'Prenses Stella' ve 14.00'te 'Seninle Sonsuza Kadar' gösterilecek.

10 Ekim gösterimleri:

Tuzla Yaşam Aydınlı'da 12.00'de 'Kutup Maceraları', 'Gökkuşağı Tüyleri' ve 'Kirli Zaman'; 14.00'te 'Biz Çimken', 'Burada Hiçbir Şey Yabancı Değil' ve 'Pırt' programı yer alacak.

Şifa Kültür Merkezi'nde 12.00'de 'Korsan Oyunu', 'Küçük İnci' ve 'Bir Zürafa ve Bir Rakun Ay'ı Nasıl Kurtardı?'; 14.00'te 'Engeller', 'Kalk ve Dans Et', 'Ara Bölge' ve 'Mutluluğu Paylaş' gösterimleri yapılacak.

Tuzla Sahil Sahnesi'nde 11.00'de 'İkinci Bir Hayat', 13.00'te 'Barnaland'ın Peşinde', 13.30'da 'Bağlantı Bekleniyor' ve 15.00'te 'Pixie, Yeni Bir Başlangıç' izlenebilecek.

Yönetmenlerle buluşma fırsatı:

Festival programında yer alan bazı gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleri izleyicilerle bir araya gelecek. Bu oturumlar, çocuklara yapım süreçleri hakkında bilgi edinme ve yönetmenlere sorular sorma imkânı tanıyor. Tuzla Belediyesi, tüm çocukları ve aileleri festivale davet ediyor.

TUZLA’DA ÇOCUKLARI FARKLI ÜLKELERDEN KISA VE UZUN METRAJLI YAPIMLARLA BULUŞTURACAK ULUSLARARASI ÇOCUK FİLM FESTİVALİ, 8-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN FESTİVAL KAPSAMINDA FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK ÇOK SAYIDA FİLM, TUZLA YAŞAM AYDINLI, ŞİFA KÜLTÜR MERKEZİ VE TUZLA SAHİL SAHNESİ’NDE ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK.