Üç arkadaş eşlerine destek için geleneksel usulde salça kaynattı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde bir araya gelen üç arkadaş, kış hazırlıklarından biri olan salça üretimini birlikte yaparak hem ekonomik hem de doğala yakın bir ürün elde etmeyi hedefledi. Seyit Karabulut, Cemal Tüysüz ve Bahri Çekerek, tanıdıkları bir üreticiden temin ettikleri domateslerle eşlerinin iş yükünü hafifletmek için kolları sıvadı.

hazırlık ve üretim süreci:

Üç arkadaş ilk etapta tanıdıkları üreticiden temin ettikleri 300 kilo domates ile işe başladı. Bahçedeki çeşmede domatesleri ve kapya biberleri bol suyla yıkayıp ayıklayan ekip, ürünleri salça makinesinden geçirerek öğüttü. Ardından odun ateşinde kurdukları kazanlarda domates-biber karışımını kaynatan arkadaşlar, kaynatma sırasında bir miktar tuz ekleyerek geleneksel tariflerine sadık kaldı.

Seyit Karabulut, üretim sürecünü anlatırken kaynatma ve çekme işlemlerinin mesailerinden arta kalan zamanlarda yapıldığını, amaçlarının tamamen hijyenik ve doğal bir ürün elde etmek olduğunu söyledi. Karabulut, yaptıkları çalışmayla ilgili beklentilerinin 100 kiloya yakın salça olduğunu belirtti.

geleneksel yöntem ve motivasyon:

Üç arkadaş üretim kararını alırken hem ekonomik hem de sağlık gerekçelerini öne çıkardı. Karabulut, günümüzde birçok hastalığın doğal olmayan ürünlerden kaynaklandığını düşündüklerini, bu nedenle kendi seçtikleri domateslerle ve kendi makineleriyle üretim yapmanın kendileri için güven verici olduğunu vurguladı.

Karabulut, üretimi ortaklaşa yürütme biçimini de tarife benzeterek, "Kurbanda danaya girer gibi üç kişi salça yapmaya karar verdik" dedi. Ortak masrafların hesaplanıp ortaya çıkan mahsulün paylaşılacağını belirten ekip, dışarıdaki hazır salçalarla kıyaslandığında kendi üretimlerinin daha ekonomik olduğunu ifade etti.

Üç arkadaşın hedefi sadece maliyeti düşürmek değil; aynı zamanda eşlerin omuzlarındaki ağır yükü hafifletmek. Karabulut, "Normalde biz eşimizle yapıyorduk ama bu sene arkadaşlarımızla beraber karar aldık. İş yükü ağır, gerçekten bayanlar bu konuda daha çok zorlanıyorlar" diyerek neden bu işe giriştiklerini anlattı.

ürün çeşitliliği ve geleneksel miras:

Arkadaşlar sadece salça ile sınırlı kalmıyor. Karabulut, daha önce küçük miktarlarda yaptıkları domates salçasını 1 kiloluk cam şişelerde sakladıklarını, ayrıca domates sosu, menemen, böğürtlen marmelatı ile kayısı ve vişne reçeli gibi kışlık ürünler hazırladıklarını söyledi. Kabalı mevkii'nden topladıkları nektarilerle meyve suyu yaptıklarını, çocukların okula giderken doğal ürünler almasını tercih ettiklerini anlattı.

Sonuç olarak Mehmetbeyli'deki bu üç arkadaş, dedelerinin ve ninelerinin yöntemini referans alarak doğal, hijyenik ve ekonomik üretimle hem aile bütçesine katkı sağlamayı hem de ev içi iş yükünü paylaşmayı amaçlıyor. Üretimin her aşamasında bulunarak son ürünün kalitesinden emin olduklarını belirttiler.

SORGUN İLÇESİNE BAĞLI MEHMETBEYLİ KÖYÜNDE BİR ARAYA GELEN ARKADAŞLAR SEYİT KARABULUT, CEMAL TÜYSÜZ VE BAHRİ ÇEKEREK İÇERİĞİNİ BİLDİKLERİ DOĞAL ÜRÜNLERİ TÜKETMEK VE EŞLERİNİN İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK AMACIYLA SALÇA YAPIMI İÇİN KOLLARI SIVADI.