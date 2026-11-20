Van’da üç dağın beyaz buluşması

Van’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, kentin çevresindeki yüksek dağları beyaz örtüyle kaplayarak geniş bir görsel şölen oluşturdu. 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağının zirvelerinden yamaçlarına dek uzanan kar örtüsü, Van Gölü ile birleşince izleyenlere çarpıcı kompozisyonlar sundu.

Kontrast ve manzara:

Dağların beyaz siluetleriyle gölün mavi tonları arasındaki kontrast, sonbaharın ve kışın geçiş dönemine özgü bir estetik yarattı. Yüksek kesimlerde oluşan keskin kar çizgileri, gökyüzü ve göl yüzeyindeki yansımalarla birleşerek doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için dikkat çekici kareler ortaya çıkardı.

Şehrin farklı cephelerindeki etkisi:

Van merkezinin hemen doğusunda yükselen Erek Dağı, zirvesine ve yamaçlarına düşen karla birlikte sabahın ilk ışıklarıyla kente ayrı bir görkem kattı. Gevaş ve Edremit hattından izlenen Artos Dağı, göl kıyısıyla bütünleşen beyaz zirvesi ve renk geçişleriyle ilgi çekti. Türkiye’nin en yüksek dağları arasında yer alan Süphan Dağı ise konik yapısı ve karla kaplı zirvesiyle gölün karşı kıyısından kartpostallık bir fon sundu.

Bu üç zirvenin beyaz örtüyle buluşması, Van’ın yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, sahip olduğu dağları, gölü ve geniş coğrafyasıyla da dikkat çekici bir şehir olduğunu gösterdi. Kentin farklı noktalarından izlenen manzaralar, bölgenin doğal zenginliğini ve mevsim geçişlerinin sunduğu estetiği gözler önüne serdi.

VAN’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE KARLA KAPLANAN ARTOS DAĞI, GÜZEL GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.