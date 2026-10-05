Ücretsiz ziyaretle canlanan Kayseri hayvanat bahçesi

Kayseri'de ücretsiz hayvanat bahçesi uygulaması büyük ilgi topladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ni bir günlüğüne ücretsiz ziyaretlere açtı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çağrısıyla düzenlenen uygulama, özellikle aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

etkinlikte yoğun katılım:

Gün boyunca çok sayıda Kayserili, hayvanları yakından görme ve doğal yaşam alanlarını inceleme imkanı buldu. Minik ziyaretçiler hayvanları görmekten büyük mutluluk yaşarken, aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi. Ziyaretçilerin ortak görüşü, uygulamanın farkındalık yaratma amacını başarılı biçimde gerçekleştirdiği yönünde oldu.

Zekeriya Can Aşçı isimli vatandaş anlamlı günde düzenlenen uygulamadan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek uygulamadan memnuniyetini dile getirdi. Diğer ziyaretçiler de ücretsiz giriş imkânı sayesinde kalabalık ve canlı bir gün yaşandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

tesisin kapasitesi ve bakım çalışmaları:

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 136 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin önde gelen tesislerinden biri olan hayvanat bahçesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin canlıların refahını ön planda tutan hizmet anlayışı doğrultusunda dört mevsim sağlıklı ve konforlu yaşam koşulları sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, yalnızca koruma ve bakım faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp, benzer uygulamalarla halkın doğa sevgisini ve hayvan haklarına yönelik farkındalığını artırmayı hedefliyor. 4 Ekim'deki ücretsiz ziyaret, bu hedefin pratik bir yansıması olarak Kayserililerle anlamlı bir buluşma sağladı.

Ziyaretçiler, farklı türdeki hayvanları gözlemleyerek hem eğlenceli hem de eğitici bir gün geçirdi; etkinlik, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜCRETSİZ ZİYARET UYGULAMASI, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.